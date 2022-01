Soirée de gala organisée par le Boxing Club de Châteauroux ce samedi

"Ça fait deux ans que les gens n'ont pas vu de boxe à Châteauroux, regrette Sofien Bahi, entraîneur du Boxing Club et promoteur du gala qui a lieu ce samedi soir. Même avoir une jauge, c'est une victoire parce qu'on retrouve du public." Et pour le grand retour de la boxe dans l'Indre, le club castelroussin a vu grand avec une affiche de prestige : un combat en 12 rounds pour la ceinture de l'Union européenne des mi-lourds. Il opposera le boxeur du Boxing Club Châteauroux Thomas Faure, à Kévin Thomas-Cojean, venu de Saint-Malo. Les deux combattants, tous les deux challengers, se sont déjà affrontés il y a un an. Ils s'étaient alors séparés sur un match nul.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux autres locaux auront un combat professionnel ce samedi au gymnase Jablonsky. Franck Zimmer, lui aussi représentant du BC Châteauroux, affrontera Raphaël Boquet en poids moyen. Son dernier combat avant de boxer pour le titre de champion de France d'ici trois mois. Enfin Melvin Moreau, du Boxing Club Issoudun combattra contre Warren Essabé en poids welters.

Sofien Bahi est ravi de pouvoir accueillir du public pour ce gala. Copier

En préambule, deux autres boxeurs castelroussins monteront sur le ring en amateur. Ancien du club d'Issoudun, Joris Parsat fera ses débuts avec le BCC en seniors élité, tandis que du haut de ses 15 ans, Nolan Bahi combattra dans la catégorie cadets.

L'organisation de l'événement n'aura pas été simple pour Sofien Bahi. Il a dû compter avec la blessure d'un de ses boxeurs, tandis que deux autres ont été testés positifs à la Covid-19. Il a fallu trouver de nouvelles affiches à la dernière minute. "Un vrai facteur stress supplémentaire" pour l'organisateur du gala. D'autant plus qu'il a aussi fallu s'adapter à des consignes sanitaires changeantes. Malgré tout, il est convaincu que les spectateurs apprécieront le spectacle proposé et retient l'essentiel : la certitude d'avoir "fait le maximum".

L'organisation de l'événement a beaucoup été bouleversée, raconte Sofien Bahi. Copier

Pour ce gala, la jauge a été fixée à 500 personnes. Il ne sera pas possible de se restaurer sur place. Le pass sanitaire sera exigé à l'entrée. La soirée débute à 19h30.