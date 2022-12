Soirée du Nouvel an : les restaurants et les discothèques font le plein dans le Bas-Rhin

"Nous sommes vraiment sur une année normale, voire encore mieux au niveau des réservations", se réjouit Jacques Chomentowski, président délégué à la restauration et aux débits de boisson à l'Umih du Bas-Rhin. Pour ce réveillon du 31 décembre, il est de nouveau possible de danser dans les restaurants et les bars ! Et cette année, les boîtes de nuit seront ouvertes pour la Saint-Sylvestre. Ce n'était pas le cas l'année dernière, en raison de l'épidémie de Covid-19.

Au Next Club de Strasbourg, seule boîte de nuit de la Petite France, les préparatifs de cette soirée tant attendue ont commencé il y a un mois. Il ne reste plus qu'à tout installer. "On aura du doré, de l'argenté accroché au mur, des ballons, des cotillons, des amuse-bouches et même une coupe de champagne", déclare Flipper Barina, le directeur qui prévoit aussi le concert d'un saxophoniste en live en première partie de soirée.

Déjà de nombreuses réservations

"C'est une seule fois dans l'année et les gens ont besoin de se lâcher", poursuit l'ancien danseur, lui aussi impatient d'enfin pouvoir fêter le Nouvel an avec ses clients. "On ne l'a pas fêté pendant trois ans (avec le Covid) mais aujourd'hui on est prêt à vous recevoir !", ajoute-t-il. Flipper Barina a déjà quelques réservations, et espère remplir sa piste de danse avec 300 fêtards ce samedi soir.

Retour à la normale pour des réveillons "dansants et festifs" qui remportent un certain succès en Alsace. "Ceux qui organisent des Nouvel an cette année, sont en avance sur les réservations", confirme Jacques Chomentowski. Il anticipe néanmoins quelques annulations de dernière minute à cause des différentes épidémies de grippe et de Covid-19. "Sur tout le mois de décembre où on a quand même très bien bossé, certaines tables n'arrivaient pas complet parce qu'il y a eu beaucoup de malades", explique-t-il.