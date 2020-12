Soirée et nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre sous haute surveillance couvre-feu en Vaucluse

Il s'agissait d'une des nombreuses opérations de contrôle effectuées durant l'entre-deux fêtes. Et pour la dernière soirée et nuit de l'année le dispositif va s'intensifier. Plus de deux cents gendarmes, une centaine de policiers assistés d'un détachement motorisé de CRS contrôleront routes et agglomérations. Lors du contrôle avignonnais dans l'intra-muros le préfet de Vaucluse s'est rendu sur place. L'occasion pour Bertrand Gaume de rappeler que ce couvre-feu est bien de limiter les rassemblements à domicile durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement : "Les mesures de couvre-feu elles sont avant tout sanitaires. C'est se respecter soi-même, ses proches et ses amis mais aussi les soignants qui sont au four et au moulin depuis maintenant plus de neuf mois. Nous sommes toujours vis-à-vis de l'épidémie en Vaucluse sur un plateau avec un taux d'incidence au moment où je vous parle de 160 pour 1000 habitants."

Déjà deux semaines de couvre-feu à partir de 20h

Depuis le 15 décembre de 20 heures à 6 heures du matin, sauf la semaine dernière pour la nuit du réveillon de Noël les déplacements hors du lieu de résidence sont interdits sauf pour les motifs autorisés déclinés dans les attestations . Comme précédemment durant les confinements un motif non valable tombe sous le coup d'une amende de 135 €. En cas de récidive, comme un second déplacement interdit dans les 15 jours après une première infraction constitue une contravention de 5ème classe avec une amende de 200 €.

Mardi soir le ministre de la santé a évoqué une éventuelle extension du couvre-feu dès 18 heures dans une vingtaine de départements très touchés par l'épidémie. Le Vaucluse n'est pas concerné . Nous sommes toutefois toujours sur un plateau avec un taux d'incidence hier mercredi de 160 pour 1000 habitants.