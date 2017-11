Soirée Movember à Landivy : une moustache contre le cancer

Movember c'est un défi pour rassembler des fonds contre les maladies masculines comme le cancer de la prostate.

Et le défi est simple : se laisser pousser la barbe volontairement, faire appel à un barbier qui ne laisse que la moustache et les hommes sont invités à la porter, à la garder pendant plusieurs semaines. C'est la 2ème fois qu'une telle soirée est organisée dans la petite commune du nord Mayenne. C'est à partir de 19h30 et ça ne s'invente pas, ça se déroule au "Moustache Café". Le mouvement Movember a été créé en Australie en 2003 pour sensibiliser le grand public aux cancers masculins, prostate et testicules en particulier, et pour récolter des fonds afin d'aider la recherche médicale.