Soirée Punch Live : "Aucune raison de polémiquer", selon la mairie du Mans

Vendredi 17 septembre au Mans, en ouverture de la première édition du nouvel événement municipal Forever Young, le public a pu assister à une soirée consacrée aux sports de combat, confiée à l’association Punch Live. L’association a pendant des années assuré la promotion du boxeur Nordine Arik, aujourd’hui adjoint aux Sports de Stéphane Le Foll, ce que n’a pas manqué de remarquer le mouvement "Le Mans Collectif citoyen", issu de la liste de gauche Le Mans en Commun des dernières municipales. Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, le collectif s’interroge sur le choix de cette association. "Tout est transparent", selon la mairie.

C’est parfaitement légal et réglementaire.

Sollicité par France Bleu Maine, le cabinet du maire explique que Nordine Arik "n'a jamais été rémunéré par Punchlive, et n'a exercé aucun rôle au sein de l'association". "On ne peut l'accuser de conflit d'intérêt sauf à porter une accusation diffamatoire". La ville indique que la participation de Punch Live à Forever Young s'est "déroulée de manière parfaitement légale et réglementaire. Le débat est clos." Le cabinet du maire estime ne pas avoir à répondre davantage à un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Mais Le Mans collectif citoyen ne compte pas en rester là : un courrier officiel va être envoyé à l'adjoint aux Sports pour avoir des réponses plus précises. "Peut-être que le processus est bien fait, mais on estime que pour éviter tout conflit d'intérêt il faudrait que Nordine Arik soit dépossédé de ces dossiers au profit éventuellement d'un autre élu, de telle sorte que le processus soit transparent et je pense qu'on a besoin de transparence. On pointe un faisceau d'indices qui peuvent montrer un éventuel conflit d'intérêt, on ne dit pas qu'il y en a un on dit qu’on peut laisser présager de ça, et donc on veut que la transparence soit faite".

Des modifications sur le profil LinkedIn

Lundi 20 septembre, le profil LinkedIn de l’adjoint aux sports indiquait que ce dernier avait été « consultant » pour l’association Punch Live de janvier 2015 à juillet 2020, date de son entrée au conseil municipal. Ce mardi 21 septembre, la mention « bénévole » apparait aux côtés du mot « consultant ».