Soirées du nouvel an : dans les coulisses des cabarets

A Villeneuve-les-Avignon, au Castel, on se prépare à la soirée de la Saint-Sylvestre ! Car le 31 au soir, 250 personnes sont attendues pour fêter la nouvelle année. Le site affiche complet avec deux soirées : une soirée dansante, et un show cabaret.

A quelques jours de la soirée, tout le monde s'active. Les tables commencent à être dressées, la décoration à être posée et Marcel, le designer lumière s'occupe des derniers réglages. "Je viens vérifier que tout fonctionne pour le réveillon, que les logiciels répondent bien, que le son marche...".

Un poste essentiel pour un spectacle comme un cabaret : "La lumière c'est le papier cadeau, l'emballage ! C'est la mise en valeur des chanteurs, des danseurs. C'est la petite pincée de sel qui fait que le spectacle a une cohésion, une intention et une émotion."

Une émotion que l'équipe veut aussi transmettre dans l'assiette. En cuisine, Alice et Amandine s'affairent pour préparer le plat principal. "On est en train de faire des roulés de chapon, avec une farce fine à la châtaigne, et on servira tout ça avec une petite sauce foie gras."

Des spectacles importants en ces périodes compliquées

Les cuisinières prennent de l'avance car cuisiner pour plus de 300 personnes, cela prend du temps, mais c'est une belle revanche pour Philippe Cabassu, le gérant. " Nous faisions partie des "non-essentiels" et pourtant nous contribuons au bonheur des gens...."

Au Cabaret Rouge-Gorge à Avignon, la soirée est aussi complète. Mickael Ferra, associé du gérant du Rouge-Gorge a envie de rendre la soirée : "magique pour les spectateurs, aussi bien au niveau gustatif lors du repas, que lors du spectacle. Surtout avec ces années de Covid, la guerre en Ukraine et toutes ces actualités assez moroses. La magie c'est que quand on vient au spectacle, on oublie tous les tracas du quotidien."