"Soit le gouvernement écoute, soit il nous oblige à amplifier le mouvement" - Philippe Martinez, de la CGT

En visite à Grenoble ce vendredi 3 février, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a fait un crochet par le studio de France Bleu Isère pour parler de la mobilisation contre la réforme des retraites et de sa propre retraite à lui à la tête du syndicat fin mars. Extraits.

Sur les propos d'Elisabeth Borne sur France 2

Une interview télévisée jeudi soir, "sans surprise" mais le leader syndical "pense" que la Première ministre "regarde aussi le nombre de manifestants qu'il y a eu le 31, et les sondages d'opinion qui montrent que l'opinion publique soutient les mobilisations et s'oppose à sa réforme [...] j'espère que ce gouvernement est attentif à l'opinion publique."

Passer à des grèves reconductibles ?

Concernant la suite du mouvement, après deux journées réussies dans la rue, le secrétaire général de la CGT appelle à amplifier le mouvement et notamment à des grèves reconductibles. "Si le gouvernement et le président de la République n'entendent pas ou ne voient pas ce qui se passe, forcément, il faudra passer à la vitesse supérieure. C'est le gouvernement qui nous oblige, qui oblige les salariés à monter d'un cran [...] la prochaine journée, c'est mardi prochain et les salariés décideront des modalités d'action. En tout cas, nous, nous pensons que les grèves doivent se durcir parce que sinon le gouvernement n'entendra pas raison."

Quitte a rendre le mouvement moins populaire auprès de français privés durablement de trains ou de carburants ?

"Je constate que l'opinion publique, comme on dit, fait porter la responsabilité au gouvernement si le conflit se durcit. C'est bien la première ministre et le président de la République qui s'entêtent à passer en force leur réforme. Donc, soit ils écoutent ce qui s'est passé. Soit ils nous obligent à monter d'un cran."

Ce qui peut aussi fracturer l'unité syndicale affichée jusque-là ?

"Ce n'est pas un scoop de dire qu'on n'est pas toujours d'accord, y compris sur les modalités d'action, Ce qui n'empêche pas de réussir des grandes journées. Donc ça discute, c'est les salariés qui décident de la grève. Vous avez parlé des cheminots, des raffineries, mais il y a bien d'autres professions. C'est eux qui discutent et qui ensemble, décident des modalités."

Après l'adoption du texte ?

Le secrétaire général de la CGT pense-t-il qu'il faudra prolonger le mouvement au-delà de l'adoption de la réforme ? "On est pas dans cet état d'esprit. On se mobilise pour qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Donc pour l'instant, le prochain rendez vous, c'est mardi prochain. En plus, c'est le 7 février et vous savez que le chiffre sept, c'est le numéro de l'article qui prévoit le passage à 64 ans. Donc c'est l'occasion d'être très nombreux en grève et dans la rue pour dire cet article sept, on n'en veut pas."

La CGT après Philippe Martinez

À 61 ans le secrétaire général de la confédération depuis 2015, s'apprête à passer la main au congrès de mars. Quelles sont les évolutions que le mouvement doit connaitre selon lui ? "La CGT doit continuer à évoluer, c'est à dire prendre le monde du travail tel qu'il est. Le monde du travail a bougé aujourd'hui, il y a de plus en plus de précaires. Les femmes occupent de plus en plus de place dans le monde du travail et elles sont beaucoup moins payées que les hommes [...] elles subissent du temps partiel imposé. C'est ça qu'il faut faire évoluer. Et prendre en compte les questions environnementales. Comment on conjugue et l'on et l'emploi et l'industrie et la préservation de la planète."

Une première femme à la tête de la confédération ?

Pour lui succéder à la tête de la CGT Philippe Martinez propose une femme : Marie Buisson. Ce serait une première à la tête de la Confédération depuis sa création en 1895, mais il y a de la contestation en interne. "La CGT doit continuer à évoluer [...] il y a des réticences dans notre organisation, le débat tranchera."

Faut-il réformer la CGT pour plus de démocratie en interne comme le demande certains ?

"Il y a plein de choses à faire évoluer. Il faut que les syndiqués puissent plus donner leur avis c'est pour ça que je vais toutes les semaines, régulièrement, rencontrer les salariés, rencontrer les syndiqués [...] On reproche au gouvernement de ne pas écouter, ce n'est pas pour que le secrétaire général fasse la même chose."