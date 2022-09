A la demande du préfet de Côte-d'Or, soixante policiers sont en renfort cette semaine à Dijon et Chenôve. Leur priorité est de lutter contre les trafics de stupéfiants.

Soixante policiers en renfort cette semaine à Dijon et Chenôve

Ils sont nombreux et doivent se rendre visibles. Soixante policiers sont dépêchés en renfort cette semaine, du lundi 19 au dimanche 25 septembre sur Dijon et Chenôve. "Leur mission prioritaire est de lutter contre les trafics de drogue" souligne le préfet Fabien Sudry qui a réclamé ses effectifs supplémentaires.

Pour le représentant de l'Etat, la présence sur le terrain paie. "Depuis le début de l'année, nous avons mené 987 opérations anti-drogue et saisi 30% de produits en plus. La valeur totale des marchandises confisquées atteint déjà 19,2 millions d'euros. C'est du jamais vu en Côte-d'Or !"

"Sur le terrain , nos concitoyens nous réclament un retour à une vie normale, alors on veut mener un véritable harcèlement contre les points de deal. On contrôle aussi les commerces soupçonnés de faire du blanchiment d'argent, et nous en avons déjà cette fermé cette année en Côte-d'Or"

Un tiers de gardes à vues supplémentaires

"Ce renfort est ponctuel, mais nous le renouvellerons" promet le préfet. "Nos effectifs de police ont déjà augmenté de manière pérenne. En 2017, on comptait 448 policiers en Côte-d'Or. Ils sont 514 aujourd'hui" souligne Fabien Sudry.

"L'autre priorité c'est la lutte contre les violences urbaines. En collaboration avec la justice , cet été il y a eu 30 % de gardes à vue supplémentaires. Cela a permis d'assurer un été plus serein. J'en veux pour preuve le recul des incendies de véhicules à Chenôve. En août 2021, on en a compté 39. Ce mois d'août 2002, il y en a eu 7."

Quant aux rodéos urbains, l'Etat recense pour cet été 214 contrôles, 12 interpellations, 14 véhicules saisis et 172 procès-verbaux.

L'école de gendarmerie prend du galon

Quand à la zone gendarmerie, on compte en Côte-d'Or 748 militaires secondés par 357 réservistes. "L'école de gendarmerie qui occupe l'ancienne Base Aérienne 102 se développe" se félicité Fabien Sudry. "Avec 349 permanents et 800 élèves, soit 9 compagnies, c'est une des plus importantes de notre pays."