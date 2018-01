Le Mans, France

Le magazine de France 2 révèle les résultats d'une étude menée par l'Etat en 2013 ( et relayés par l'association Robin des bois) sur des établissements scolaires construits sur des anciens sites industriels. Un diagnostic des sols a été effectué. Il montre qu'une centaine de lycées et collèges en France sont bâtis sur des sols pollués qui peuvent potentiellement se révéler dangereux pour la santé des élèves et du personnel. C'est le cas du lycée Marguerite Yourcenar au Mans où du trichloroéthylène, un composé chimique volatile a été découvert. Utilisé comme solvant dans l'industrie, il est potentiellement cancérogène. Mais la pollution est prisonnière sous la dalle de béton du lycée et les élèves ne courent aucun danger explique Béatrice Latouche. " Je tiens à rassurer les parents. Bien sûr que non, leurs enfants ne sont pas en danger" réagit la conseillère régionale en charge de l'éducation. "C'est vrai que lycée Marguerite Yourcenar est bâti sur un ancien site industriel. Il y a bien une pollution du sous-sol sous une partie de l'établissement mais cette partie est protégée par une dalle béton aujourd'hui hermétique que nous surveillons. Il y a aussi une VMC (ventilation mécanique contrôlée) que nous entretenons annuellement".

Une qualité de l'air jugée satisfaisante dans les locaux du lycée

Cette dalle de béton hermétique ferait office de "cage de Faraday en quelque sorte pour éviter les émanations de Trichloroéthylène" explique Malik Mouhoud, directeur du patrimoine et de l'immobilier au Conseil régional. A condition de ne pas y toucher. " Les recommandations de la préfecture sont claires : interdiction de percer la dalle et donc de faire de travaux. Tout cela doit être couplé à une bonne ventilation des locaux et un bon entretien de la VMC"

Le Bureau des Recherches Géologiques et Ministères (BRGM), le service géologique national français diligenté par la Préfecture, a effectué en 2013 une série de mesure sur la qualité de l'air des locaux. Elle est jugée satisfaisante selon le Conseil régional. Par ailleurs, les locaux sont régulièrement ventilés par le personnel du Lycée explique le Proviseur qui, depuis la diffusion du reportage de France 2, a du faire face à l'inquiétude de certains parents d'élèves et enseignants. " C'est légitime" dit Philippe Kiniuk. Nous sommes allés à leur rencontre pour les rassurer. Rien n'est caché. Les seuils de pollution ne sont pas atteints. Il n' y a pas de danger. Mais pas précaution, nous aérons systématiquement les salles de classe le matin"