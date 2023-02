Soldat de la logistique, cet Ukrainien achemine vers le front les dons venus de Perpignan

"Nous allons gagner cette guerre, les soldats ukrainiens sont les meilleurs du monde." Marian Nauholnyk est plus déterminé que jamais. Cet Ukrainien est responsable de l'acheminement des dons envoyés depuis les Pyrénées-Orientales. Il réceptionne les convois de l'association Alliance Occitanie Ukraine , pour distribuer ensuite les dons aux soldats sur le front et aux civils.

L'association basée à Pézilla-la-Rivière envoie des dons venus du département, mais aussi de toute la région Occitanie et parfois de partout en France, grâce à une centaine d'antennes toujours actives. Le 54e camion est d'ailleurs parti de Perpignan vendredi, avec des vêtements, de la nourriture, du matériel médical ou des couches pour bébés. "Nous pensions que les dons allaient s'essouffler au fur et à mesure, mais au contraire, ils sont de plus en plus nombreux", note Marian Nauholnyk.

Où donner ?

Les dons sont toujours possibles au siège de l'association Alliance Occitanie Ukraine, le local de tri au 23 rue du Docteur Soucail à Pézilla-la-Rivière, ouvert les mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h.

"L'association manque surtout de nourriture et de produits d'hygiène, explique Guillaume Lopez, le porte-parole. Mais vous pouvez aussi donner de l'argent, tout simplement. Chaque camion envoyé en Ukraine coûte 4.000 euros."