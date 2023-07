Soldats allemands tués en Corrèze : une zone correspondant à une fosse a bien été détectée à Meymac

Les résultats de la campagne d'analyse des sols par géoradar réalisée à Meymac du 27 au 30 juin "semblent probants", annonce ce mercredi la préfecture de la Corrèze. L'objectif était de localiser les potentielles dépouilles de soldats allemands fusillés durant la Seconde guerre mondiale par des résistants FTP de Haute-Corrèze. Et une zone qui pourrait correspondre à une fosse a bien été détectée. Des fouilles seront donc entreprises durant la deuxième quinzaine d'août pour vérifier s'il y a bien des corps.

ⓘ Publicité

Ces fouilles pourraient confirmer le témoignage d'Edmond Réveil, ancien résistant meymacois qui dit avoir assisté à ces exécutions, et celui d'un autre habitant du secteur, qui avait été témoin, à la fin des années 60 alors qu'il était enfant, à une première exhumation.

Un site interdit d'accès

Les recherches, rappelle la préfecture, ont été réalisées sur une surface de près de 3000 m². Et "il a été constaté une modification de la densité du sol sur une zone rectangulaire de 45 m de long sur 10 m de large, pouvant correspondre à une fosse". Pour le confirmer, des fouilles seront menées au cours de la deuxième quinzaine d'août, par des archéologues et des spécialistes mandatés par l'ONACVG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre), avec le soutien technique du VDK (organisme allemand chargé de l'entretien des tombes des guerres allemandes).

Le préfet de la Corrèze rappelle la nécessité de préserver le site de toute visite qui risquerait de compromettre le travail des équipes d'archéologues. Les arrêtés municipaux d'interdiction d'accès au site et de transport ou d'usage de matériel de détection métallique seront renouvelés jusqu'à la fin des fouilles et des contrôles réguliers seront menés par la gendarmerie.