Les soldes d'été débutent ce mercredi 27 juin en Alsace. En attendant les premiers clients, c'est le branle-bas de combat dans les magasins, les articles sont en pleine préparation. Beaucoup de magasins à Colmar étaient fermés pour préparer la fièvre acheteuse qui va durer six semaines.

Colmar, France

Les soldes d'été débutent ce mercredi en Alsace, elles se terminent le 7 août. C'est parti pour les bonnes affaires et les six semaines de rabais.

A Colmar ce mardi, à la veille du coup d'envoi des soldes d'été, les boutiques de vêtements ou de chaussures étaient fermées pour préparer l'arrivée des clients.

Les vitrines en pleine préparation

Les vendeuses sont sur le pied de guerre. C'est le cas au magasin de chaussures Riethmuller, rue des boulangers. Laura Jans est vendeuse, c'est sa dixième année de préparation pour les soldes, elle est très active avant l'ouverture.

"Il faut préparer les vitrines, mettre les prix sur chaque chaussure, puisqu'on sort toutes les chaussures dans toutes les pointures. On met aussi les affiches de soldes en vitrine," précise la jeune femme.

Les affiches soldes sur les vitrines © Radio France - Guillaume Chhum

Les femmes plus présentes que les hommes les premiers jours

Pour Laura Jans, que l'on soit une femme ou un homme, on ne fait pas les soldes de la même façon. "Les femmes sont là les quatre premiers jours, pour profiter tout de suite des bonnes affaires. Les hommes sont plus présents après une semaine. Ils veulent éviter la foule et prennent leur temps pour choisir," explique la vendeuse.

Quoiqu'il en soit et quelle que soit la technique, profitez-en et faites-vous plaisir jusqu'au 7 août !