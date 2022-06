Soldes d'été : "avec l'inflation, c'est un moment attendu par nos clients", selon un commerçant rouennais

Les soldes d'été débutent ce mercredi 22 juin et ils se termineront le 19 juillet. Dans un contexte global de hausse des prix, difficile de savoir comment les consommateurs vont se comporter. Le président de Rouen Shopping estime que les clients attendent ce moment avec impatience.

Les étiquettes et affiches de toutes les couleurs sont installées dans les boutiques, les soldes d'été peuvent débuter. Ils se tiennent cette année du 22 juin au 19 juillet. Dans un contexte où la hausse des prix a atteint des taux record, le comportement des consommateurs est difficilement prévisible.

Pourtant, Philippe Depréaux, est confiant. Le président de Rouen Shopping invité de France Bleu Normandie ce mercredi matin estime "qu'une nouvelle donne est offerte aux consommateurs avec cette période. Toutes les enseignes font des soldes, qu'elles soient accessibles ou plus luxueuses, donc il y a une offre intéressante. C'est un moment attendu par nos clients."

Des modes de consommation qui changent

La fréquentation des boutiques pendant les soldes dépend principalement de "la météo et des réductions pratiquées", selon Philippe Depréaux. "Les clients font très attention à leur pouvoir d'achat effectivement, mais aussi à ce qu'ils achètent, ils achètent plus durable. Tout le monde n'achète pas sur internet", note le commerçant et président de Rouen Shopping.

Pour que les consommateurs ne soient pas "lassés" par les réductions régulières et que les soldes retrouvent un réel intérêt, Philippe Depréaux estime que plusieurs choses devraient changer.

"On a besoin d'offrir du sérieux à nos consommateurs. C'est lassant de recevoir des SMS sans arrêt avec des remises. Il faudrait alléger toutes ces réductions, revenir à des soldes traditionnels. Nous militons également pour que la date des soldes soit plus en phase avec les saisons, plutôt fin juillet que mi-juin par exemple", conclut-il.