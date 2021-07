Soldes d'été : bilan variable chez les commerçants de Valence

Dans son magasin de vêtements pour femmes, situé dans la Grande rue à Valence, Laetitia Manternach s'apprête à ranger les fins de série tout au fond de sa boutique. "Forcément, j'ai un stock restant qui s'accumule puisqu'il y a un manque de sept semaines entre avril et mai." Certes, elle estime avoir globalement bien vendu, mais cette fin des soldes d'été la laisse sur sa faim. "J'ai un goût amer, je ne peux pas me satisfaire de cela". Même l'année dernière son chiffre d'affaires sur la période était bien meilleur. "Il y avait cette envie de consommer, de se lâcher, se faire plaisir. Mais après la troisième réouverture, ce n'était pas du tout pareil, il n'y avait plus cette euphorie."

Difficile de faire le poids face aux grandes enseignes

Un sentiment partagé par Jean-Paul Maréchal, qui tient un magasin de décoration d'intérieur dans le centre-ville. Il a vendu en tout et pour tout une quarantaine d'articles soldés sur l'ensemble de la période. "Pour moi, les soldes, cela ne veut plus dire grand chose", dit-il en secouant la tête, résigné. Face aux grandes enseignes, impossible de faire le poids. "Il va falloir tirer la sonnette d'alarme, que tout le monde se mette autour de la table, réfléchisse à ce qu'on veut. Soit on fait mourir les indépendants, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des soldes à longueur d'année, soit on limite et on fait en sorte que tout le monde fasse des promotions au même moment."

Frédéric Belval est aussi un indépendant, est pourtant le co-gérant spécialisé dans la maroquinerie affiche un air satisfait. "Depuis la réouverture après le confinement numéro trois, on a redémarré à fond, se félicite le commerçant. On est en phase de faire +50% par rapport à l'an dernier, qui n'était pas terrible. Et par rapport à notre meilleur mois de soldes, on est en train de faire +15%." Pour lui, cette période de promotions conserve encore tout son sens, mais les recettes ne suffiront pas à éponger les pertes accumulées ces deux dernières années. Les trois confinements ont séché les caisses de plusieurs dizaines de milliers d'euros.