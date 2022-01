Soldes d'hiver : à la boutique Bagatelles dans le centre-ville de Laval, les prix sont bas toute l'année

En cette période où le pouvoir d'achat en prend un coup, toutes les bonnes affaires sont à prendre. A Laval, il y a une boutique qui pratique des prix bas toute l'année depuis son ouverture en juin 2021. Bagatelles, dans le centre-ville, est un magasin de vêtements d'occasions pour enfants et ados (du 3 ans à la taille S).

La boutique est moderne et lumineuse et les vêtements y sont bien rangés, par taille. Renaud Charron est le gérant de ce dépôt-vente : "la présentation est là pour mettre en valeur le produit dans un environnement qualitatif et esthétique. C'est une friperie si l'on veut mais dans un magasin qui donne envie". Le créateur de la boutique s'inscrit dans une démarche éco-responsable.

Et les prix sont vraiment attractifs comme ce t-shirt de marque de luxe pour adolescent à seulement 10 euros ou cette robe imprimée à manches longues pour petite fille à 16 euros.

Et c'est vrai que pour le consommateur, ce n'est pas simple de s'y retrouver admet Renaud Charron qui a longtemps travaillé dans des enseignes de prêt-à-porter : "entre les ventes privées, les soldes, les promotions, on a l'impression de ne plus trop savoir le vrai prix des choses. Dans un dépôt-vente, vous avez des prix très attractifs toute l'année, des prix justes qui correspondent à un vêtement de bonne qualité et sans pour autant faire des -60% qui vous font perdre la notion du prix réel de base de chaque produit."

Et puis, il y a la concurrence d'internet : "c'est simple de commander sur internet. Mais c'est encore plus simple et plus agréable de retrouver un environnement dans lequel vous pouvez trouver, en permanence, des choses que vous pouvez essayer. Ce qui n'est pas le cas sur les sites. Ici, on peut toucher, voir s'il n'y a pas de défaut, ce qui n'est pas lorsque vous achetez de la seconde main sur les sites internet."

Bagatelles est situé 30 rue Souchu-Servinière à Laval. Il est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 18h. Pour les dépôts de vêtements, cela se fait sur rendez-vous à ce numéro : 02.43.98.16.30.