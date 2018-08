Les bonnes affaires ne sont plus là pour longtemps. Ce mardi, les soldes d'été et leurs lots de promotion prendront fin. Chaque année, cette période est très attendue que ce soit pour certains commerçants comme pour les clients.

Metz, France

Quasiment deux mois de promotions se terminent ce mardi en Moselle et dans une large majorité de la France. La fin d'une période faste pour les commerçants. Olivier Lataille, le responsable marketing du magasin Printemps à Metz se réjouit : "Les fortes chaleurs estivales ont stimulé des achats sur des produits estivaux comme les bermudas ou les tee-shirts. Les avant-premières soldes ont été fortes, et les premiers jours des soldes ont été très bons. Et en plus, il y a toujours un petit regain sur le dernier samedi avant la fin des soldes."

20% du chiffre d'affaires

Selon Olivier Lataille, cette période est essentielle. Elle représente 20% du chiffre d'affaires total sur une année. Et cette année n'a pas dérogé à la règle, elle est du niveau de la saison 2017 qui avait été réussie pour l'enseigne Printemps à Metz.

Du côté des clients, les avis ne sont pas aussi unanimes. Certains, comme Laetitia, sont très enthousiastes à l'idée de retrouver chaque année leurs promotions à 30, 50, 75% voire plus. "Tous les ans je fais les soldes car c'est le moment où je peux me permettre d'acheter des choses que je ne pourrais pas m'offrir en temps normal." D'autres, comme Nathalie, sont moins optimistes. "Il y a déjà les ventes privées avant l'ouverture des soldes qui amputent notre budget. Et pendant les soldes, il manque parfois des tailles ou des produits qu'on cherche." Pour faire face à la vente en ligne, les soldes 2019 ne dureront plus six mais quatre semaines.