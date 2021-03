Soldes en Sarthe : moins 15% de chiffres d'affaires pour les commerçants du Mans

Moins 15% de chiffres d'affaires pour les commerçants du centre-ville du Mans : c'est le bilan que nous a dressé ce mercredi matin Philippe Garreau, le président de l'association "j'aime le commerce de proximité" au Mans. Il était notre invité en direct sur France Bleu Maine. Des commerçants qui souffrent mais d'autres qui s'en sortent quand même un peu mieux : les commerces de bouche.

Maty, encore une boutique qui va fermer dans le centre-ville du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Le textile en souffrance mais les commerces de bouche s'en sortent bien

Les magasins de textile ont moins vendu d'articles cet hiver, non seulement à cause de la crise sanitaire mais aussi en raison des événements et des cérémonies annulés. Forcément, il y a moins de sorties, moins de mariages, et les Sarthois ont moins dépensé en habillement.

On constate une baisse de chiffre de plus de 15% sur les soldes, et les habitants des petites villes de la Sarthe ne sont pas venus faire leurs courses au Mans.

Il y a aussi les enseignes qui baissent définitivement le rideau. C'est le cas de la bijouterie Maty qui ferme sa boutique au Mans. Et pour la bijouterie fantaisie Agatha, c'est carrément l'enseigne qui est en liquidation judiciaire.

En revanche, il n'y avait pas de soldes dans les commerces de bouche mais ce sont les enseignes qui travaillent le mieux en ce moment. Les boulangeries, les boucheries ou les épiceries fines enregistrent de bons chiffres selon Philippe Garreau, le président de l'association "j'aime le commerce de proximité" au Mans.

