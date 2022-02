Soldes : le covid et le pouvoir d'achat pèsent sur les commerces du centre-ville de Limoges

A quelques heures de la fin des soldes d'hiver, les boutiques du centre-ville de Limoges commencent à faire le bilan de ces quatre semaines de promotions. Alors que pour ce dernier samedi, des clients continuaient d'en profiter, le bilan pour la plupart des commerçants est loin d'être bon.

Hélène Joly, tient un concept store dans la rue du Consulat, dans lequel on peut trouver des bijoux, des pochettes ou encore des bougies. Pour elle ce mois de soldes c'est : "-20%... Ce qui est conséquent. C'est plus que mitigé."

Entre -20 et -50% d'affluence - Jean-François Pailloux, président de Pignon sur Rue 87

Même tendance un peu plus bas dans un magasin de prêt à porter féminin, tenu par Timina. La jeune femme constate également une baisse de 20% de ses ventes par rapport à l'an dernier. Il y a selon plusieurs explications : "Le covid, les ventes privées et puis les prix ont aussi beaucoup augmenté. Entre 5 et 10%."

Malgré tout, quelques magasins s'en sortent mieux. C'est le cas de Sophie Dussel, installée rue Adrien Dubouché : "J'avais déjà bien bossé l'année dernière, c'était mes premiers soldes. Et cette année, oui j'ai vraiment très bien travaillé. Le marché de la grande taille n'est pas bien représenté à Limoges ou ailleurs et je pense que c'est pour ça que je tire mon épingle du jeu."

Des commerces fragilisés

Mais, elle reste une exception. A Limoges, la plupart des boutiques du centre-ville sont à la peine selon Jean-François Pailloux, le président de l'association de commerçants Pignon sur Rue 87 : "On a une période de soldes qui va se terminer entre -15 et -35% pour de nombreux commerçants. C'est une situation très compliquée, avec une fragilisation totale de certains commerces de l'hypercentre. C'est dû à la recrudescence des cas de covid, beaucoup de gens en télétravail, malades ou cas contact, et ensuite les gens qui ont peur de venir et de trouver du monde. Nous avons des affluences qui ont varié entre -20 et -50% et c'est quelque chose dont on aurait pas besoin actuellement, avec les PGE à rembourser, l'Urssaf à payer."

Selon Jean-François Pailloux, une vingtaine de commerces de centre ville seraient sur le point de fermer si rien n'est fait dans les prochains mois. Il demande notamment à la Ville et à la Communauté urbaine des actions pour contrer la vacance commerciale, ces locaux commerciaux vides de plus en plus nombreux dans l'hypercentre de Limoges, selon lui.