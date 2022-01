Vêtements : les bennes de récupération et de tri sous le feu des critiques

C'est parti pour les soldes d'hiver 2022. Avant de garnir vos placards, vous allez peut-être donner ou vendre une partie de vos vêtements. Le tri est entré dans les mœurs des Bretons et des Français avec les bornes Relais notamment. Il y a 3 000 bacs de récupération et un centre de tri en Bretagne - Morbihan, Finistère et Côtes d'Armor - pour 7 500 tonnes de vêtements récoltées. Cette pratique est pourtant remise en cause depuis un reportage "Sur le front" d'Hugo Clément sur France 5 qui montre qu'une partie des habits donnés part en Afrique et fini dans des décharges à ciel ouvert.

Émilie a vu ce reportage et doute maintenant de redonner ses affaires, ce qu'elle faisait pourtant. "J'envoyais en point Relais, chose que je ne ferais plus du coup. J'ai vu qu'il y avait énormément de vêtements qui sont emmenés en point Relais et qui ne sont pas forcément réutilisables et qui sont gardés en quantité et retrouvés sur des plages. Et ça pollue !", regrette-t-elle.

Cette réalité est à nuancer pour Pierre Duponchel, le président de l'association Relais. "C'est une filière qui est assez extraordinaire", assure-t-il. "Que ce soit sur le plan social, sur le nombre d'emplois créés aussi bien ici que dans le pays d'arrivée", illustre-t-il en annonçant 2 000 emplois en France et 800 en Afrique. "Elle a un impact économique non-négligeable puisqu'elle permet de préserver des matières premières et a un impact environnemental phénoménal puisque le fait d'allonger la durée de vie d'un produit. Et malgré les coûts de transports maritimes qu'il faut pour l'envoyer ailleurs, la réutilisation a un impact très très positif en terme de bilan carbone", poursuit Pierre Duponchel. Il reconnaît qu'il faut en faire plus pour baisser la consommation de vêtements dans le monde.

Concernant les montagnes de déchet dans des décharges à ciel ouvert, Pierre Duponchel admet aussi un réel problème, mais pas entièrement dû au marché des vêtements en seconde main. Il pointe notamment du doigt l'absence, ou en tout cas l'insuffisance de circuits de traitement des déchets sur place.

"Ce n'est pas que le textile, ce sont tous les produits qui sont envoyés là-bas en consommation courante, en consommation des ménages et qui ne bénéficient pas, dans la plupart des cas de circuit de collecte et de traitement" une fois leur vie terminée, explique le président de Relais. La solution est donc de moins consommer en amont et aider à mieux traiter en aval.

De la benne à la réutilisation

Quel est le parcours des vêtements depuis la dépose des affaires dans une benne quimpéroise chez Relais ? Des salariés vont d'abord les récupérer pour les amener en centre de tri. En France, il y a 20 centres et 22 500 conteneurs. Il en manque au moins 10 000 sur tout le territoire pour Pierre Duponchel. Dans ces centres, les salariés décident ce qui sera vendu en boutique en France, cela représente 3 % des dons. Pour 55 % des pièces, elles sont compactées et envoyées dans des centres de tri dans des pays d'Afrique. "Il aura été pris en main une fois en France. Il aura été pris en main une deuxième fois en Afrique. Donc on sait vraiment ce qu'on met sur le marché là-bas", martèle Pierre Duponchel. Dans ces centres, les ballots sont redistribués en plus petit colis et vendus localement.

40 % des vêtements partent à la poubelle [une fois en Afrique]." Hugo Clément, émission Sur le front : Où finissent nos vêtements ?

10 % des vêtements deviennent des chiffons d'essuyage, selon Le Relais, et 3 % sont brûlés car inutilisables. Un quart (26 %) de ces tissus est recyclé, soit en isolant pour maison, soit en fil pour concevoir de nouveaux produits. Cette filière doit quand même se structurer et innover pour être économiquement plus viable.