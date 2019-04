Soleil et chaleur : un air d'été dans la Manche en ce week-end de Pâques !

Les vacanciers et les touristes ont afflué ce week-end sur les côtes manchoises, attirés par les grandes marées mais aussi et surtout par le beau-temps.

Le week-end a été "chargé" pour les hôteliers et les restaurateurs manchois, qui dresse un bilan très satisfaisant puisque nombre d'entre eux ont fait le plein samedi et dimanche.

Nous sommes très contents, on était complet tout le week-end. On a accueilli beaucoup de familles à l'hôtel et de grandes tablées au restaurant, décrit Bénédicte Brix gérante de l'hôtel de France à Saint-Vaast-la-Hougue.

On a fait plus de 100 couverts par service, c'est énorme. Il y avait beaucoup de monde, tout le monde a travaillé. Ca a été un week-end assez dur car on n'a pas assez de personnel, tous les saisonniers ne sont pas encore arrivés, commente à son tour Dominique Eudes, restaurateur à Granville et président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans la Manche.