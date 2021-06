Soleil et déconfinement : des baigneurs dans la Moselle malgré l'interdiction à Flavigny

Températures estivales en Lorraine ce week-end. On a dépassé les 25 degrés sous abri ce samedi et ce sera encore le cas ce dimanche. Et comme chaque année, il y avait du monde au bord de la Moselle pour se tremper. C'était le cas à Flavigny-sur-Moselle, où la baignade est pourtant interdite car la baignade n'est pas surveillée et que la qualité de l'eau n'est pas contrôlée. Plus de 20% des noyades accidentelles ont pourtant lieu dans des cours d'eau selon les données de Santé Publique France. Mais le lieu est bien connu des grands nancéiens qui s'y rendent depuis des années et les habitudes sont tenaces.

Un site fréquenté aux beaux jours

Barbecue, tables et chaises de camping : cette famille venue de Nancy a tout prévu. Un moment vécu comme une soupape par Christophe et Jean-Marie :

"On boit bien, on mange bien, on a à peu près tout ce qu'il faut. On a été assez enfermé alors on profite."

De nombreux habitués sur la plage ou les pieds dans la Moselle même si l'eau est froide. Sarah est venue avec son compagnon et ses enfants : "on attendait le soleil avec impatience donc maintenant qu'on l'a, on ne va pas se plaindre. On vient tout le temps, il fait super bon, c'est très bien pour les enfants aussi."

"C'est dangereux, surtout pour les enfants"

La qualité de l'eau n'est pas contrôlée, la baignade n'est pas surveillée et en cette fin de printemps, le courant est important. De quoi susciter la vigilance de Mohamed venu avec ses trois enfants :

"Là, c'est fort et tout à l'heure, il y a une petite de trois ans qui a été emportée et qu'on a pu repêcher. C'est dangereux, surtout pour les enfants parce que le courant est fort et s'il y a une forme d'indifférence des parents ou si un enfant ne sait pas très bien nager, il peut vite se faire emporter."

Mohamed qui hésite à se rendre à la future base de loisirs du Grand Nancy à la Méchelle, attaché à cet endroit où il se rend depuis une quinzaine d'années. Le site, entièrement gratuit, ouvrira ses portes ce mardi 15 juin.

Baignade interdite dans les canaux, alerte VNF

Juste avant ce week-end ensoleillé, VNF ( Voies navigables de France) a lancé un appel à la responsabilité, rappelant dans un communiqué que la baignade est interdite dans les canaux (et plus généralement dans les rivières sauf exception) et qu'elle est dangereuse.