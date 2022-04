Solidarité Ukraine : France Bleu Provence en direct du bateau Méditerranée

France Bleu Provence se délocalise ce mercredi en direct du bateau "Méditerranée" entre 7h et 9h, pour une émission spéciale. Découvrez la vie à bord de ce ferry qui accueille à Marseille des réfugiés ukrainiens. Invités, témoignages : comment la solidarité s'organise à Marseille.

C'est une opération spéciale que propose France Bleu Provence ce mercredi 27 avril. Entre 7h et 9h la matinale de France Bleu Provence se délocalise en direct du bateau "Méditerranée" pour une émission spéciale depuis ce ferry qui accueille à Marseille des réfugiés ukrainiens.

Invités, témoignages : comment la solidarité s'organise à Marseille ?

Depuis le 29 mars, ce navire de la compagnie Corsica Linea amarré près de la place de la Joliette est mis à disposition des réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre et arrivent à Marseille. Le bateau rouge et blanc prêté par la compagnie peut accueillir jusqu'à 1.600 Ukrainiens dans 500 cabines. C'est une nouvelle vie pour ce ferry qui dessert habituellement le Maghreb, et qui était à l'arrêt depuis deux ans, à la digue du Large à Marseille.

A bord, c'est toute une logistique qui a été mise en place en quelques jours et que France Bleu Provence vous fait découvrir.

Parmi les invités qui se relaieront sur le plateau de l'émission :

Pierre-Antoine Villanova, le PDG de la compagnie Corsica Linea

Le commandant Adam, du ferry Méditerranée

Michèle Rubirola, adjointe aux affaires international à la ville de Marseille

Frédéric Jeanjean, secrétaire générale du l'UMIH 13

Katia Van der Meulen, directrice d'un organisme de formation EPFF

La barrière de la langue peut bloquer beaucoup de démarches pour les réfugiés : un interprète présent sur la bateau nous expliquera l'importance de son rôle.

France Bleu Provence vous emmène aussi au coeur de l'organisation de ce bateau hors-norme, avec tous les services qui ont été installés sur place : une crèche pour accueillir les plus petits (avec Nathalie Mehu, directrice du développement pour les crèches Babilou) ou encore des médecins qui peuvent intervenir auprès des familles.

Les chroniqueurs de France Bleu Provence sont également mobilisés : la Nouvelle Eco avec Yves Blisson nous présentera une agence bancaire spécifique qui s'est installée sur le Méditerranée. Médéric Gasquet Cyrus "Dites le en Marseillais".

Après l'accueil d'urgence, l'urgence d'un emploi

Les réfugiés arrivent encore chaque semaine sur le bateau. Mais pour ceux qui sont sur place depuis près d'un mois se pose aujourd'hui la question de l'emploi : où trouver un emploi ? Quel emploi ? Des entreprises nous ferons part de leur expérience et de leur engagement, Pôle Emploi est aussi présent sur le Méditerranée.