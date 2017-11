Solidarité à Capbreton : après un toit, Pascal a trouvé du travail !

France Bleu Gascogne relayait, la semaine dernière, un appel à la solidarité lancé sur Facebook pour aider Pascal, cinquantenaire malchanceux à retrouver un toit. Mercredi, encore mieux, il commencera un CDI dans un restaurant de Capbreton ! La bonne nouvelle est tombée ce lundi matin.

Décidément la solidarité à Capbreton n’a pas de limite. Pascal le constate depuis une semaine. Cet homme de 50 ans dormait encore dans sa voiture il y a quelques jours. Sans toit et sans travail depuis qu’il a dépensé toutes ses économies en créant son entreprise sur le bassin d’Arcachon, Pascal se laissait porter sur la route. Il est tombé en panne de batterie, chez nous sur la côte. C’est là, que Kate, une Capbretonnaise l’a prise sous son aile, lançant un appel sur Facebook.

"Je n’arrive pas à y croire"

En une semaine, Kate et Pascal ont reçu une dizaine de propositions d’hébergement. Et la solidarité ne s’arrête pas là ! Désormais donc, Pascal est aussi un nouvel actif. Il a trouvé du travail dans un restaurant de Capbreton. "Le patron a vu le message de Kate sur Facebook, un de ses employés démissionnait alors il a appelé et voilà", raconte Pascal qui a encore du mal à croire qu’il a décroché un CDI de 39h pour faire la plonge. Reste à passer la période d’essai mais pour ça, le cinquantenaire promet de relever le défi : "ce sera ma façon de remercier tous ceux qui m’ont aidé à me relancer de ma vie."