Solidarité Ukraine : les Villes de Nancy et Epinal organisent des collectes

Alors que les premiers pourparlers ont commencé entre la Russie et l'Ukraine, la population ukrainienne continue à fuir les attaques. En Lorraine, des associations et des mairies annoncent organiser des collectes et s'apprêtent à accueillir des réfugiés.

Ce lundi 28 février, plus de 500.000 réfugiés ukrainiens, femmes et enfants essentiellement, ont déjà fui le pays depuis l'invasion russe.

Selon une estimation de l'ONU, si l'invasion russe se poursuit, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays pourrait atteindre plus de 7 millions, le nombre de réfugiés ayant fui le pays plus de 4 millions et "environ 18 millions de personnes seront touchées sur le plan humanitaire", a averti dimanche Janez Lenarcic, le commissaire européen chargé de la gestion des crises.

La solidarité pour les civils s'organise. Des associations et des mairies comme Nancy et Epinal avec le Sillon Lorrain et la Région Grand Est annoncent des collectes

Un local pour une collecte à Nancy ouvert pendant 3 jours

A Nancy , "dès ce mardi 1er mars, pendant trois jours une collecte solidaire est organisée rue Pierre Fourier, dans le local situé au rez-de-chaussée, à l'hôtel de ville, à proximité de la rue des Dominicains, en face de l'agence immobilière." Sont attendus : des produits d'hygiène, des vêtements chauds et des couvertures en bon état et propres, des denrées non périssables : boîtes de conserve, riz, pâtes, farine...

Le local est ouvert de 12h à 19h. "Les dons récoltés seront acheminés vers la Pologne pour les réfugiés ukrainiens, nombreux à y trouver refuge."

Deux autres initiatives : "La Ville de Nancy met en place un numéro d'appel dédié aux habitants qui souhaitent participer à cette mobilisation et apporter leur aide, de quelque nature qu'elle soit : 03 83 85 33 30.

Un livret est installé dans le grand hall de l'Hôtel de Ville de Nancy pour recueillir les messages de soutien au peuple ukrainien. "

La mairie d'Epinal va faciliter l'accueil de réfugiés

A Epinal, la Ville organise une collecte de vêtements chauds (adultes et enfants), de produits d’hygiène et de denrées alimentaires non périssables, à l’Hôtel de Ville, rue Général Leclerc, en salle des Commissions, le mardi 1er mars de 14h à 17h et les mercredi 02 mars et jeudi 03 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h. Pour toute information : Service Epinal Solidaire de la ville d’Epinal : 03 29 82 54 17

Un livre de recueil de messages de soutien est également à disposition en salle des Commissions.

La mairie prévient encore qu'elle "participera, en concertation et coordination avec les élus du Sillon Lorrain et sous l’égide des services de l’Etat, aux actions permettant de faciliter l’accueil de réfugiés à Epinal. Elle y associera notamment Epinal Habitat et les associations caritatives et solidaires spinaliennes. "

Ayant créé des échanges de longue date entre l'Ukraine et la Lorraine, l'association vosgienne Liouba Lorr'Ukraine se prépare à accueillir dans les tous prochains jours les premiers réfugiés qui ont quitté le pays à l'arrivée des troupes russes.

