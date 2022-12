Solidarité à Poitiers : des étudiants étrangers accueillis pour célébrer Noël en famille

Foie gras, saumon, bûche au chocolat... Ce samedi 24 décembre, beaucoup ont fêté le réveillon de Noël, bien au chaud, et en famille ! Mais tout le monde n'a pas la chance d'être entouré de ses proches au moment des fêtes. C'est le cas de nombreux étudiants internationaux dans la Vienne. En décembre 2022, la Vie étudiante , un des services de l'Université de Poitiers a donc lancé un appel à la solidarité des habitants Poitevins pour accueillir chez eux un étudiant, le temps d'un repas, à Noël, ou bien au nouvel an.

Beaucoup d'étudiants étrangers sont coincés en France au moment des fêtes. C'est le cas d'Albéric, un jeune Béninois inscrit en deuxième année de Licence d'administration économique et sociale à Poitiers. Impossible pour lui de rentrer au Bénin pour les fêtes. Les billets d'avion coûtent trop chers. Le jeune homme n'est pas déçu pour autant. "J'ai passé 20 ans de ma vie à fêter Noël au Bénin. C'est une occasion inouïe pour moi de passer les fêtes en France ".

Découvertes culinaires

Quand ils ont vu passer le message de l'Université, Laurence et son conjoint Marc, qui habitent depuis peu à Poitiers n'ont pas hésité à se porter volontaire et à rajouter un couvert sur la table." On s'est dit que c'était l'occasion de passer un moment de partage, et découvrir une nouvelle culture ", explique Laurence. C'est ainsi que la famille a été mise en relation avec Albéric, qui a donc passé le réveillon de Noël chez eux.

L'étudiant a ainsi goûté pour la première fois aux mets typiques des fêtes de Noël en France, et notamment au foie gras. "J'avais hâte de découvrir", confie-t-il. Mais Albéric n'est pas venu les mains vides. Il a fait goûté à sa famille d'accueil une spécialité du Bénin : du "gari", un mélange à base de semoule de manioc, à déguster avec des bâtonnets de cacahuètes. Et pour finir la soirée en beauté, l'étudiant s'est même vu offrir un cadeau. Pour le moment, Albéric a prévu de rester en France au moins le temps de terminer ses études.