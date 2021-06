Solidarité à Sartrouville : des jeunes remplacent les bus de nuit supprimés

Pendant plus de deux semaines, des bénévoles de l'association Grands frères et sœurs de Sartrouville ont remplacé les bus de nuit pour emmener les travailleurs à la gare.

Tous les jours à 4h30, Wallid arpente les rues de Sartrouville, à la recherche de travailleurs matinaux. Depuis maintenant un mois et demi, plus aucun bus de nuit ne passe sur le Plateau. La faute à des actes de vandalisme : cinq bus ont été incendiés ces derniers mois à la cité des Indes. Les jeunes ont décidé de dépanner les habitants en les conduisant jusqu'à la gare.

Plus de 150 habitants déposés chaque matin

Pas question pour l'association des Grands frères et sœurs de Sartrouville de laisser les habitants marcher pendant 45 minutes pour aller à la gare. "_Ce sont des Papas et des Mamans. Certains ont des difficultés à marcher_. Ils commencent à 5h00 du matin et finissent tard. Ils sont épuisés alors si on peut les aider un peu", témoigne Wallid, bénévole de 32 ans. Le jeune homme combine cette mission de chauffeur avec son métier d'ambulancier. "Je me lève à 3h00 du matin, je fais des trajets à la gare jusqu'à 6h00 puis je commence le travaille à 7h00 et je termine à 19h00. C'est fatigant mais quand on voit le sourire des gens qu'on transporte, comment on les dépanne, je me dis que ça vaut le coup". Plus de 150 habitants sont déposés chaque matin à la gare.

L'association dénonce une inaction de la mairie

Chaque matin, Wallid passe prendre une habitante à l'arrêt de bus près de chez elle. Elle est très reconnaissante pour ce service rendu. "Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites. Sans vous, j'arriverai toujours en retard au travail", confie cette femme qui travaille à 1h45 de Sartrouville.

Wallid est fier d'aider ses voisins. Mais il regrette que la mairie ne s'implique pas davantage. "Ne serait-ce que pour nous prêter un minibus pour transporter davantage de monde ! Nous n'avons même pas eu le droit à un merci de la part de la municipalité", regrette-t-il.

Le théâtre de Sartrouville a, lui, rejoint ce bel élan de solidarité en prêtant son minibus.

Reprise du service de nuit dès lundi

Les bus reprendront leur service de nuit dès lundi prochain, a annoncé la mairie de Sartrouville après une réunion avec la RATP et les forces de l'ordre.

"Nous sommes ravis pour les habitants, et pour nous aussi. On commençait vraiment à être épuisés", souffle Piroo, lui aussi chauffeur bénévole et membre de l'association. Il a même prévu d'accompagner les chauffeurs de bus pour les soutenir dans cette reprise.