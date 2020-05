Solidarité autour du petit Oscar, atteint d'une leucémie

Un vrai coup de massue, un énorme coup dur, les mots ne manquent pas pour les amis de la famille Pala. Le petit Oscar, 4 ans, est "qualifié d'office pour une compétition que personne ne voudrait disputer", raconte sur sa page Facebook le père Mathias Pala. La compétition, on connaît ça dans la famille, Mathias a porté le maillot des Dragons Catalans et il est désormais préparateur physique pour l'équipe réserve.

Très rapidement après l'annonce de la maladie, une leucémie Aiguë lymphoblastique, les amis de la famille ont agité les réseaux sociaux, contacté les médias locaux, pour lancer une cagnotte. "On a décidé de se mobiliser parce que ça va être un traitement long, explique Jordan Salgues, ça devrait durer 24 mois. Deux fois par semaine, ils vont devoir aller à Montpellier pour le traitement, un des deux parents devra y aller à chaque fois. S'ils l'accompagnent , du coup, ils ne pourront plus être à 100% chacun à leur travail. Donc, on veut les aider pour tous les faux frais qu'ils vont avoir, les déplacements mais aussi sûrement les cours à domicile.

On se devait de les aider et comme je dis souvent, on est peut-être dans une petite ville d'irréductibles gaulois mais on est solidaires et notamment dans le monde du rugby à XIII. Forcément, ça ne pouvait pas non plus se passer sans la famille Guasch, étant donné que Mathias est salarié des Dragons."

C'est avec l'aide des Dragons qu'une cagnotte leechi a été lancée. Les premiers donateurs ne se sont pas faits attendre, sensibilisés par la gravité de la situation et parce que Mathias Pala est aussi très apprécié dans le monde du XIII pour sa gentillesse.

Ce petit grandira et j'espère qu'il aura la même carrière que son père

Dans le département, à Baho, à Saint-Estève, dans tous les clubs de XIII (une cagnotte a aussi été lancée à Albi), mais également en Angleterre où à joué Mathias Pala, on commence à se mobiliser. Tout est allé très vite. "Forcément on se dit que la vie est injuste, reprend Jordan Salgues, en quelques heures on leur a dit qu'ils devaient aller en urgence à Montpellier, qu'il fallait qu'Oscar se fasse opérer, il a eu un prélèvement de moelle osseuse au niveau de la hanche, on lui a posé un cathéter pour la chimio, il a dû aussi être transfusé en sang et en plaquettes. Tous ensemble on va arriver à les soutenir que ce soit par des donc ou par des messages et Oscar vaincra la maladie et ce petit grandira et j'espère qu'il aura la même carrière que son père."

Une mobilisation qui bien évidemment touche Mathias Pala : "Oscar a la chance de pouvoir compter sur une famille immense dont il n’imagine même pas la grandeur, d’ailleurs je remercie chacun d’entre vous pour vos messages et affections envers ma famille et mon fils. Cet amour partagé me réconcilie un peu avec la nature humaine.. Oscar ne part pas à la guerre tout seul". La #teamoscar prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux.