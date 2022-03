Solidarité avec l'Ukraine : "C'est l'ADN du village", pour la maire de St-Pierre-de-Vassols

Les initiatives se multiplient en Vaucluse pour venir en aide aux Ukrainiens. Des dizaines de collectes sont organisées dans le département, des appels à l'accueil de réfugiés ont aussi été lancés. À Saint-Pierre-de-Vassols, la maire a décidé de s'engager dès l'annonce de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Sandrine Raymond, invitée de France Bleu Vaucluse ce mercredi, a lancé une collecte de denrées et de vêtements, puis elle conduira elle-même le fourgon pour acheminer ces dons vers Nice.

"C'est un peu dans l'ADN du village, assure-t-elle. Lorsqu'il y a eu les grosses inondations dans la vallée de la Roya, on a fait la même chose : on est allés livrer nous-mêmes les dons, comme on savait à quel endroit ça allait être donné". Cette fois, elle a cherché les associations d'aide humanitaire pour l'Ukraine. La collecte qu'elle a lancée sera donc acheminée mardi 8 mars vers Nice, d'où les dons partiront grâce à l'association franco-ukrainienne de Côte d'Azur. Le supermarché de cette commune de 500 habitants lui prêtera un fourgon, qu'elle conduira elle-même avec deux adjointes.

"Si on pouvait, on ferait plus"

- Sandrine Raymond

"Pour nous, c'était vraiment important, cet élan de solidarité, poursuit Sandrine Raymond. Le bien vivre ensemble fait partie de nos principes, donc, pour nous, c'est tout à fait normal, c'est cohérent. Si on pouvait faire plus, on ferait plus". Elle a souhaité se mobiliser dès les premières heures du conflit. "On se sent tous impuissants face à cette guerre au XXIe siècle. On est dans notre petit village, sur le terrain, et quand on voit ces enfants, parqués dans le métro avec la peur au ventre, on oscille entre colère et tristesse."

Si vous souhaitez participer à la collecte de Saint-Pierre-de-Vassols, la mairie recueille les dons tous les jours jusqu'à vendredi entre 8h30 et 12h, puis entre 13h30 et 16h30, puis samedi de 10h à 12h. Les dépôts se font à la salle Hélène Laugier. Un caddie est aussi à disposition au supermarché U pour récolter des dons.