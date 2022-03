Solidarité avec l'Ukraine : deux collectes lancées à Auxerre

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les initiatives de solidarité se multiplient dans de nombreuses communes de l'Yonne. Deux nouveaux élans de générosité sont impulsés à Auxerre.

Des produits d'hygiène et du matériel médical dans le gymnase de Bienvenu-Martin

La ville d'Auxerre ouvrira ce jeudi après-midi un centre de collecte pour le peuple ukrainien. Il sera installé, dès 14 heures au gymnase de l'ancien collège Bienvenu Martin. Cette collecte concerne essentiellement des produits d'hygiène, du matériel et des produits médicaux (comme des pansements, des gants à usages uniques,). La nourriture et les vêtements ne sont pas acceptés. Cette collecte est organisée jusqu'à mardi prochain. Ce sera ensuite la Protection civile qui acheminera les dons vers Paris puis l’Ukraine.

Des associations et des entreprises se mobilisent pour Plock, en Pologne

Une autre collecte est lancée à Auxerre. L'Opération baptisée "couleurs pour l'Ukraine" vie à réunir un maximum de produits de première nécessité afin de les acheminer en Pologne, au plus proche des réfugiés Ukrainiens. Le collectif, composé des clubs services de l'auxerrois (Lions, Rotary, Kiwanis, Jeune Chambre Economique...), et de la maison de la francophonie et des jumelages d'Auxerre, vous invite a donner des produits alimentaires, des produits d'hygiène, des objets de première nécessité (comme des casseroles, des piles, des lampes ou des réchauds), mais aussi des livres de coloriages et des crayons de couleurs pour les enfants.

La première collecte est organisée au magasin Leclerc d'Auxerre, du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars. Une seconde collecte est prévue les 18,19 et 20 mars au Monoprix. D'autres points de collectes pourraient s'ajouter dans les prochains jours. Les produits collectés seront stockés et transportés par les sociétés de logistique Picq et Charbonnier et Procars jusqu'à Plock, en Pologne, la ville jumelle d'Auxerre.