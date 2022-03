Solidarité avec l’Ukraine : la ville de Bessières affrète un bus pour aller chercher des réfugiés

Le maire et deux élus de la commune de Bessières près de Toulouse sont partis amener des denrées de première nécessité à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie; ils ramèneront une cinquantaine de personnes qui seront hébergées par des habitants de la ville.

Le bus affrété pour parcourir les 2500 kms aller et retour en direction de la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie.

Ils vont parcourir 2500 kilomètres jusqu’à Siret dans le nord-est de la Roumanie à proximité de la frontière avec l’Ukraine. Le maire de Bessières, Cédric Maurel est accompagné de deux élus, d’un agent bénévole et d’une habitante et la commune d’origine ukrainienne. Le voyage aller entamé ce jeudi 17 mars après-midi va durer 48 heures. Ils circulent à bord d'un bus de la compagnie Alternative Tourisme.

Bus chargé de denrées à l'aller

Dans le bus, à l’aller, des produits de première nécessité, mis à la disposition par la Croix-Rouge de Bessières et Super U, seront envoyés en Ukraine. Des denrées non périssables et des produits d’hygiène ont été offerts par le supermarché local et les pharmacies de la ville.

Ils rentreront en France avec une cinquantaine d'Ukrainiens

Sur place, les autorités ukrainiennes ont identifié une cinquantaine de personnes susceptibles de venir trouver refuge en France. Parallèlement, de son côté, la ville de Bessières a recensé depuis dix jours les logements vacants ainsi que les habitants désireux de mettre à disposition des chambres pour les réfugiés. A l’heure actuelle, la ville comptabilise 26 places disponibles. Douze familles bessiéraines se sont déjà portées volontaires pour cet accueil temporaire.

Le retour est prévu le mardi 22 mars à 1 heure du matin à Bessières, où les habitants viendront accueillir les réfugiés pour les amener à leur domicile.

De l'aide pour faciliter l'intégration des familles ukrainiennes

La ville de Bessières mettra ensuite en œuvre des actions spécifiques pour faciliter l’intégration de ces familles. Les enfants seront ainsi scolarisés dans les écoles de la commune. Des cours de Français Langue Etrangère pourront également être dispensés au centre communal d’action sociale.

Le maire précise que "la mise en œuvre d’une telle initiative n’était pas simple, et qu’il était indispensable de s’entourer de structures qualifiées et expérimentées." Cédric Maurel explique enfin que : "la partie la plus importante de la mission, c'est le suivi et l'accompagnement dans la vie de tous les jours de ces personnes qui vont devoir se reconstruire dans un environnement et une culture étrangère."