Solidarité avec l'Ukraine : le pharmacien de Ligny-le-Châtel lance une collecte

Ému par la situation en Ukraine et par la démarche d'une de ses patientes, originaire de ce pays, le pharmacien de Ligny-Le-Châtel (Yonne) a lancé une collecte pour des produits d'hygiènes et de première nécessité. Les villageois ont répondu présent.

Halyna (à Droite), Julien et Ingrid Variot sont surpris par l'extraordinaire élan de générosité des habitants de Ligny-Le-Châtel (Yonne)

Les Icaunais se mobilisent pour venir en aide aux Ukrainiens. Le pharmacien de Ligny-Le-Châtel a lancé une grande collecte dans son village pour des couvertures et des produits d'hygiène et de première nécessité qui seront acheminés vers une association à Dijon ce week-end.

Un appel aux dons inspiré par une de ses patientes

C'est une patiente qui a donné à Julien Variot, le pharmacien de la commune, l'idée d'organiser cette collecte : "A la base, l'idée est venue parce qu'une patiente ukrainienne est arrivée à la pharmacie en me demandant de lui commander des choses pour renvoyer là-bas, comme des pansements compressifs, des compresses ou des garrots", explique t-il, "après, on s'est dit pourquoi ne pas étendre ou essayer de sensibiliser les patients ? Donc, on a fait un appel aux dons."

Je ne pensais pas que la mayonnaise prendrait aussi vite (le pharmacien)

Cet appel à la solidarité sur la page Facebook de la pharmacie a été entendu au delà de toutes les espérances. "Je ne pensais pas que la mayonnaise allait prendre aussi rapidement" se félicite le pharmacien, "ça n'arrête pas et tous mes collaborateurs nous donnent un coup de main avec beaucoup d'enthousiasme".

En 24 heures, une bonne dizaine de cartons ont été remplis de produit d'hygiène ou alimentaires ainsi que de couvertures © Radio France - Thierry Boulant

_S_on épouse Ingrid s'occupe de la logistique. Elle remplit les cartons dans l'arrière-boutique de l'officine et dans une remise " il y a de l'alimentaire, des produits d'hygiène mais aussi des couvertures ou des compresses. Une dizaine de cartons que je dois emmener à Dijon à une association, mais je ne vais pas pouvoir mettre tout ça dans ma voiture."

Cet appel à la solidarité à Ligny-Le-Châtel a été entendu au delà de toutes les espérances Copier

Halyna, la patiente ukrainienne qui a inspiré à Julien Variot cette initiative, n'en revient pas. "Cela fait chaud au cœur. Je remercie vraiment tous les gens qui aident le peuple ukrainien qui se trouve dans une situation horrible", insiste t-elle, la gorge un peu serrée par l'émotion, "Je remercie aussi le responsable de cette pharmacie, je lui suis vraiment très reconnaissante."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un don de 2600 euros

De son coté, Halyna a commandé des trousses de premiers soins militaires qui coûtent une centaine d'euros pièce, avec tout le nécessaire. Elle compte en rassembler une soixantaine. Julien Variot lui a offert pour 2600 euros de matériel, Halyna est prête à dépenser ses économies pour acheter le reste. Son mari livrera sans doute les trousses dans le courant de la semaine prochaine, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.