Solidarité avec l'Ukraine : près de 150 personnes se rassemblent à Orléans

A l'appel de plusieurs partis politiques et syndicats, un rassemblement en soutien à l'Ukraine était organisé ce vendredi soir à Orléans, Place de la République. Un seul et unique message : Stop à Poutine, Stop à la Guerre !

Près de 150 personnes ont assisté ce vendredi soir au rassemblement en soutien au peuple ukrainien, organisé Place de la République à Orléans. Plusieurs élus de tous bords étaient là : le maire LR d'Orléans, Serge Grouard, le président socialiste du Conseil Régional, François Bonneau ou encore Carole Canette et Christophe Chaillou, les maires socialistes de Fleury-les-Aubrais et Saint-Jean-de-la-Ruelle. A leurs côtés, des représentants de la CGT ou encore de l'Unef.

Des élus orléanais et loirétains au rassemblement © Radio France - Patricia Pourrez

Dans la foule aussi, beaucoup de citoyens se disant "choqués" par l'intervention militaire russe en Ukraine. " On ne peut pas tolérer qu'un seul homme décide d'envahir un pays. On a tous en tête ce qu'a fait Hitler au début de la Seconde Guerre Mondiale. Il faut arrêter Poutine maintenant " explique Jacqueline, la cinquantaine. "Moi, je suis simplement venu défendre la paix, que chacun vive tranquillement. Il y a assez de place sur cette terre pour qu'on vive tous ensemble" renchérit Alexandre qui tient entre les mains une feuille aux couleurs de l'Ukraine.

Il faut que les ukrainiens sachent qu'ils ne sont pas seuls

Véra, une ukrainienne entourée de deux de ses enfants © Radio France - Patricia Pourrez

Véra est arrivée dans les premières sur le lieu de rassemblement. Depuis 10 ans, cette ukrainienne vit à Fleury-les-Aubrais avec ses 3 enfants et son mari. Mais une partie de sa famille et de ses amis sont encore au pays." C'est important qu'on se mobilise ici. Il faut que les ukrainiens sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. On ne peut pas les aider physiquement ni économiquement mais il faut les aider pour le moral".

Stop Putin, Stop War ..un slogan souvent vu dans les rassemblements pour l'Ukraine © Radio France - Patricia Pourrez

Je suis évidemment inquiète pour mes proches en Ukraine

Pour Tétiana, elle aussi ukrainienne installée à Orléans depuis 2014, la France et l'Europe doivent aider matériellement son pays. "Je sais bien que la France ne va pas envoyer de soldats en Ukraine. Mais, elle peut aider mes concitoyens à se défendre, à résister". La jeune femme a toute sa famille sur place, dans une petite ville au Nord-Ouest du pays. "On essaie de se parler par les réseaux sociaux mais ça devient difficile. Il y a des alertes aux bombardements et ils doivent régulièrement rejoindre les abris souterrains. Je suis évidemment inquiète". La jeune femme a profité du rassemblement à Orléans pour sympathiser et échanger avec d'autres ressortissants ukrainiens. Ce samedi, elle sera à Paris où un nouveau grand rassemblement est prévu, Place de la République.