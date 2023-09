Solidarité avec le Maroc : l'Intermarché de Briec va mettre deux camions à disposition pour acheminer l'aide

L'immense élan de solidarité qui s'est levé depuis le terrible séisme au Maroc la semaine dernière se poursuit un peu partout en France.

ⓘ Publicité

A Briec-de-l'Odet, au nord de Quimper, les dirigeants de l'Intermarché viennent de contacter le président de la Maison pour tous de Penhars, qui tente d' organiser l'aide et de cibler les besoins : "Nous avons besoin de couvertures, mais aussi des imperméables pour les enfants, des bottes en plastique, des bonnets, on se prépare à faire face à l'hiver qui arrive, on veut voir à moyen terme" résume Ahmed Karama.

"On ne pouvait pas rester sans rien faire"

Maryline et Hervé Morvan, dirigeants du magasin depuis 20 ans, gèrent également un riad à Marrakech depuis une dizaine d'années. "Le Maroc est devenu notre pays de cœur, quand on a appris que le personnel et nos clients allaient bien, ça a été un immense soulagement, mais on ne pouvait pas rester sans rien faire" explique Maryline Morvan.

Une collecte de produits est organisée au magasin du vendredi 15 septembre jusqu'au samedi 23 septembre. Il sera aussi possible de faire un don en caisse (montant libre) jusqu'au 7 octobre. La somme sera intégralement reversée à l'action humanitaire coordonnée par la Maison pour tous de Penhars.

Deux camions mis à disposition

Par ailleurs, l'Intermarché de Briec va mettre à disposition gratuitement deux camions de livraisons pour acheminer l'aide de Quimper jusqu'à Marrakech. Le départ devrait avoir lieu la première semaine des vacances de la Toussaint.

Ils rejoindront le riad de la famille Morvan qui servira de camp de base pour acheminer l'aide humanitaire dans les villages sinistrés. "On va essayer de cibler au mieux notre aide en fonction des besoins grâce à nos contacts sur place" explique Maryline Morvan qui s'apprête à partir, elle aussi, sur la zone.

Une collecte est également prévue devant la Maison pour tous de Penhars ce dimanche 17 septembre à partir de 10h. La fin de l'opération de collecte est programmée le 23 septembre pour laisser le temps de trier, lister et empaqueter les différents produits avant le départ.