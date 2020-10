Solidarité avec les enseignants et pour la liberté d'expression : France Bleu se mobilise le 2 novembre

Dès 6h et jusqu’à 19h, les équipes des 44 stations locales de France Bleu sont mobilisées pour animer et nourrir la réflexion. Avec des témoignages et des invités en direct toute la journée.

De nombreuses thématiques abordées

L’éducation à l’humour (France Bleu Auxerre, 6h-9h)

Éducation et émancipation (France Bleu Normandie Seine-Maritime & Eure)

En quoi la liberté d’expression est-elle importante ? Où doit-elle s’arrêter ? (France Bleu Normandie Calvados & Orne)

Comment va se passer le retour en classe ? Que dire aux élèves ? (France Bleu Auxerre, 16h-18h)

Le rôle de l’école dans l’ouverture d’esprit (France Bleu Normandie Calvados & Orne)

La tolérance apprise aux enfants à l’école

Des témoignages et des invités en direct

L’inspecteur d’académie de la Drôme (France Bleu Drôme Ardèche, 6h-9h)

Des représentants du CLEMI* (France Bleu Auxerre, 6h-9h)

Des parents et des représentants d’élèves en direct (France Bleu la Rochelle)

Le recteur de l’académie de Nantes, William Marois (France Bleu Loire Océan)

« Petite histoire de l’éducation aux médias et de la laïcité » Nour-Eddine Zidane, rédacteur en chef en charge de l’éducation aux médias et à l’information de France Bleu et Mouv’ (avec Sidonie Bonnec, 14h-15h)

Bruno Fuligni, historien et essayiste pour L’histoire de la laïcité (avec Sidonie Bonnec,14h-15h)

Latifa Ibn Ziaten, la mère d'Imad Ibn Ziaten, premier militaire assassiné à Toulouse en mars 2012 qui intervient dans les écoles (avec Églantine Éméyé, 15h-16h)

Marcel Rufo, pédopsychiatre, pour étudier les clés de communication avec nos enfants sur ces sujets complexes et sensibles (avec Églantine Éméyé, 15h-16h)

Des dessinateurs de presse, et parmi eux Chaunu (France Bleu Armorique, 9h), François Boucq qui a collaboré à Charlie Hebdo (France Bleu Nord)

Un caricaturiste (France Bleu Drôme Ardèche, 18h), le caricaturiste Batti (France Bleu RCFM)

Des enseignants (France Bleu Orléans, France Bleu Gascogne etc.)

Michel Barat, ancien recteur de l’académie de Corse (France Bleu RCFM)

France Bleu Classe Média, un dispositif destiné à éduquer et sensibiliser les jeunes aux médias

Pour atteindre cet objectif, France Bleu s’appuie sur son réseau de 44 stations locales et de partenariats avec des collèges ou des lycées. Un dispositif, commun et structuré pour l’ensemble des professionnels France Bleu impliqués, est ainsi établi avec les mêmes objectifs : comprendre le traitement de l’actualité, apprendre les mécanismes d’une construction d’une émission, décrypter le traitement de l’information sur internet et les réseaux sociaux et faire découvrir aux élèves le métier de journaliste.