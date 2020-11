Solidarité : Caritas Alsace s'attend à accueillir davantage de bénéficiaires cet hiver

En 2019, Caritas Alsace a épaulé plus de 41.000 personnes, dont 10.000 enfants. L'association a aidé des familles, des célibataires isolés, des migrants sans papiers. Pour 2020, avec la récession économique générée par les deux confinements, Caritas s'attend à un bilan bien plus élevé.

L'an dernier, Caritas Alsace, le réseau Secours Catholique, a ouvert près de 15.000 dossiers dans ses 85 points d'accueil, pour aider des familles ou des personnes isolées. Les familles monoparentales, souvent des mères qui élèvent seules leurs enfants, ont représenté un quart des situations traitées par l'association.

Dans son bilan, Caritas souligne que huit adultes sur dix étaient en âge de travailler. 14% d'entre eux avaient un emploi qui, pourtant, n'a pas suffi à assurer leur subsistance.

Le nombre de bénéficiaires de plus de 50 ans a progressé.

Un bénéficiaire sur deux était étranger. Un quart venait d'Europe de l'Est. Plus de 22% étaient sans papiers.

Ses dix épiceries solidaires ont distribué l'an dernier 614 tonnes d'aide alimentaire. L'association a aussi offert plus de 1.800 bons alimentaires, dont ont pu profiter près de 2.600 personnes. Ainsi que 8.000 colis alimentaires, qui ont nourri 10.000 bénéficiaires.

Les bénévoles apportent aussi un soutien psychologique - Caritas Alsace

Un "effet retard"

Pour 2020, Caritas s'attend à voir progresser le nombre de bénéficiaires. Les familles en difficulté vont d'abord grignoter leurs économies, s'appuyer sur des proches, emprunter, avant de se présenter en dernier recours dans l'un des accueils de l'association.

Jean-Marie Schiffli, le président de Caritas Alsace, s'attend à ce qu'il appelle "un effet retard" : "il y a quand même un filet de sécurité qui existe à peu près. A moment donné, il n'y a plus le choix. Les personnes viennent frapper à nos portes quand elles ont le couteau sous la gorge. Personnellement, j'ai vraiment peur de ce que nous allons prendre dans la figure!"

Il faut trouver de l'argent et recruter de nouveaux bénévoles

L'épidémie de Covid-19 a d'autres répercussions pour l'association caritative. Elle manque actuellement de bénévoles. Souvent âgés, ceux-ci préfèrent rester chez eux, par mesure de précaution, alors que Caritas Alsace s'appuie habituellement sur près de 2.000 bénévoles pour fonctionner.

L'association a aussi dû suspendre un certain nombre d'activités, comme les ateliers animés par ses militants. En raison de l'épidémie de Covid-19, elle ne peut pas non plus organiser les concerts, marches populaires, ventes d'ouvrages qui lui permettent habituellement de collecter de l'argent pour ses activités.

Pour soutenir les familles qui frappent à sa porte, Caritas lance un appel aux dons. 70% de ses ressources proviennent de la générosité des Alsaciens.