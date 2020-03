Solidarité Covid-19 : "J'offre une pizza aux soignants, pompiers, ambulanciers, gendarmes"

Un restaurant italien de Pommard a d'abord eu l'idée d'offrir des pizzas aux soignants des urgences de l'hôpital de Beaune. Une initiative que la propriétaire souhaite étendre aux gendarmes, ambulanciers et pompiers grâce à une cagnotte en ligne.

Un confinement au service de la solidarité

Tout a commencé pendant les premiers jours du confinement. Comme tous les établissements de restauration de France,le restaurant "Calabria Ristorante" d'Aurore Roisot à Pommard est fermé depuis le samedi 21 mars. La côte-d'orienne a vécu l'annonce du Premier Ministre comme un choc. Et puis, elle a tout de suite pensé aux soignants et à leur dévouement pendant cette période de crise sanitaire.

Au-delà d'un geste solidaire, ça déjà été dans un premier temps, instantané, irréfléchi. On s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse.

Offrir quelque chose individuellement

Pour aller plus loin de que la participation aux applaudissements collectifs tous les soirs à 20h, comme dans toute la Côte-d'Or, Aurore décide donc d'aller plus en mettant à disposition son savoir-faire de restauratrice. Elle prend alors l'initiative de contacter les urgences du l'hôpital de Beaune et de leur proposer de leur livrer une vingtaine de pizzas dans la soirée.

Comment a été reçu cette initiative à l'hôpital ? Copier

Un client donne 200 €

Aurore et son restaurant ont fait don des premières pizzas livrées à l'hôpital de Beaune. C'est en voyant cet élan de solidarité qu'un client du restaurant donne spontanément 200€ euros pour que l'initiative soit réitérée la semaine suivante.

Cagnotte en ligne

Nous avons besoin de vous, mais nous avons surtout besoin d'eux

C'est tout naturellement qu'Aurore met en ligne une cagnotte pour continuer de récolter l'argent nécessaire et poursuivre la livraison de pizzas aux soignants ... mais pas que !

Qui seront les prochains bénéficiaires ? Copier

Pourquoi faire appel à une cagnotte en ligne ?

À quoi va servir l'argent récolté ? Copier

"L'union fait la force"

Au moment de la rédaction de cet article, Aurore a réussi à récolter 105€ grâce à 5 participants. "Courage à tous", commente un internaute. Rendez-vous sur la page de la cagnotte en cliquant ici.