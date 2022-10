Solidarité : dans les Pays de la Loire, les dons baissent moins que dans les autres régions

Les Français ont donné en moyenne 200 euros depuis un an.

La hausse des prix pousse les Français à faire plus attention à leurs dépenses et, conséquence, ils sont moins nombreux à faire des dons depuis un an, selon ce sondage Odoxa, révélé ce jeudi. Il y a une baisse dans chaque région, mais ce sont les Pays de la Loire qui résistent le mieux.

Un quart des habitants ont moins donné

Quand au niveau national, plus d'un tiers des sondés (35%) affirment avoir moins donné depuis un an par rapport à l'année précédente, dans les Pays de la Loire, cela ne représente qu'un quart des habitants. Dans les Hauts-de-France, ils sont 42% a assurer avoir moins donné.

Sondage Odoxa pour Leetchi, avec France bleu.

Ce sondage révèle aussi que, depuis un an, un habitant a donné en moyenne autant en Pays de la Loire (197 euros) qu'au niveau national (200 euros) ; le record étant détenu par les résidents de la région Auvergne-Rhône-Alpes (239 euros).