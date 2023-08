Solidarité : des cyclistes courent les 24H vélo du Mans pour une bonne cause

Les 24H vélo du Mans reviennent ce samedi sur le Bugatti. Pour cette année, on compte pour la première fois plus de 3.000 coureurs. Des équipes de huit, six, quatre, deux et même en solo. Et des participants qui viennent non seulement de toute la France et aussi des quartre coins du monde avec pas moins de 15 nationalités différentes.

ⓘ Publicité

C'est l'ancien coureur nicolas Edet, qui donnera le départ ce samedi à 15h00.

Beaucoup courent pour la bonne cause et lutter contre des maladies.

Eric Gigan a 47 ans et souffre de la maladie de Charcot depuis son adolescence. Depuis deux ans, il s'est remis au sport et s'est lancé plusieurs défis. Il a choisit le vélo car il ne peut pas marcher ou courir trop longtemps. En revanche, il avale les kilomètres avec sa bicyclette. Il participe pour la première fois aux 24h vélo au Mans et il sera en solo. "Cest un défi pour moi. C'est un défi très personnel mais j'ai aussi envie de montrer que l'on peut faire du sport en étant malade". Eric Gigan est également à la tête d'une association " je pédale pour eux ". Il fait aussi des courses en vélo pour recueillir des fonds pour réaliser les rêves d'enfants handicapés.

Des concurents mobilisés pour des associations

Sur les 3.012 participants, beaucoup soutiennent des associations. C'est le cas par exemple de Guillaume, papa d'un petit garçon qui a une malformation cardiaque. Il sera dans l'équipe de l'association " Petit Cœur de beurre ". Cette association se mobilise pour aider les familles qui ont des enfants qui ont des malformations cardiaques. L'association s'occupe par exemple de financer les lits dans les hôpitaux pour que les parents puissent dormir près des enfants quand ils sont hospitalisés. il y aura aussi Pascal qui sera sous les couleurs de "Transform". C'est une équipe qui est composé de personnes qui sont sous dialyse ou qui ont été greffées d'un rein. Enfin, on retiendra aussi que le doyen de cette année a 80 ans et il va pédaler pour l'association " Mécénat chirurgie cardiaque ".