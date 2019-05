Solidarité : des dijonnais sortent une jeune SDF de la rue

Amalia et son chien Artax sortis de la rue grâce au soutien d'une commerçante et à de nombreux coups de pouce

Dijon, France

Un destin sauvé grâce à une rencontre : celle de Caroline une commerçante et d'Amalia, tout juste 18 ans. La jeune fille était à la rue depuis juin dernier, partie de chez elle quand sa mère lui a demandé de faire ses valises et s'est retrouvée à Dijon en mars. Caroline a pris la jeune femme sous son aile, accompagnée de son gros chien blanc Artax. Puis son entourage s'est mobilisé : des clientes, des amis et même des CRS lui ont donné à manger, puis un peu d'argent, ils l'ont aidé à trouver un logement et même un travail.

Amalia était totalement livrée à elle même lors de leur rencontre. Elle ne s'attendait vraiment pas à cette aide, mais c'est tout ce dont elle avait besoin pour remonter la pente.

Cette rencontre : une "renaissance" pour Amalia

Elles se sont rencontrées le 23 mars dernier,"le jour de ma renaissance" explique Amalia. Car quand Caroline est tombée sur elle, cela n'allait pas fort : elle se faisait taper son compagnon d'infortune, un gros coquard en laissait la marque. La commerçante était en ville quand elle a entendu quelqu'un pleurer, elle s'est arrêtée et a découvert le visage fatigué de cette jeune brune, ainsi que le large pelage d' Artax.

"J'avais l'habitude que les gens passent devant moi sans me calculer" - Amalia

Pour Caroline, s'arrêter, c'était comme une évidence : "et ensuite je ne pouvais pas lui dire, et bien bon courage !" Pour Amalia, c'était plutôt une surprise : "quand j'étais dehors j'avais l'habitude que les gens passent devant moi sans me calculer, ils me regardaient comme si j'étais une alien. Je les comprends dans un sens il y a une méfiance car les trois-quarts des gens qui sont à la rue perdent espoirs, ils se laissent sombrer, tombent dans l'alcool, la drogue, leurs délires. C'est malheureux."

Amalia avait débarqué avec ce garçon trois jours plus tôt à Dijon, par hasard, ils étaient sortis du train après un contrôle. Amalia a essayé de fuir ce jeune-homme, qui a ensuite été incité à quitter la ville par Caroline. Ce n'est pas tout ce qu'elle a fait, elle l'a accompagnée vers toutes les démarches de la vie d'adulte.

"Elle n'était pas à la rue depuis longtemps, et puis elle est ce qu'elle est, donc ça a été facile" - Caroline

"Je l'ai ramenée ici, il y a eu un vrai mouvement de solidarité : mes clientes ont été très sensibles tout le monde y est allé de billets, tickets restaurants etc... Des CRS (puisque c'était un samedi il y avait les gilets jaunes) qui sont allés lui chercher à manger. Il y a des gens qui sont allés acheter des sacs de croquettes pour le chien, une dame qui lui a payé les soins vétérinaires. Enfin il s'est passé pleins de choses," raconte Caroline. Grâce à l'élan de solidarité déclenché par la commerçante, Amalia a trouvé un travail en alternance dans le restaurant dijonnais "Chez Copains", Amalia espère y décrocher un CDI à la suite.

"Elle est courageuse, intelligente, pleine de qualité et puis c'est un petit bout ! Quand je l'ai rencontrée elle avait 18 ans depuis un mois. Heureusement elle n'était pas à la rue depuis longtemps, et puis elle est ce qu'elle est, donc ça a été facile," rajoute la commerçante dijonnaise.

Rencontrer Amalia, c'est aussi rencontrer son chien

Amalia et ses cheveux courts bruns aux reflets mauves accompagnée de son immense chien blanc : le duo ne passe par inaperçu. Elle a rencontré Artax à la fête de la musique, un homme lui avait donné de l'extasy : "ça l'a rendu malade, je ne pouvais pas le laisser avec cette personne même si je n'avais pas les moyens, je pouvais pas le laisser comme ça," raconte-t-elle.

Artax : un montagne des pyrénées de 50 kilos © Radio France - Sophie Allemand

"Il a sauvé ma vie, je lui ai sauvé la sienne, je ne compte pas le laisser tomber," - Amalia

Le chien a également été battu, lors de l'élan de solidarité pour Amalia, une dame a payé une radio à Artax. Suite aux coups qu'il a reçu sa colonne est décalée vers la droite. Cette dernière a besoin d'aide pour financer les 60 euros d'anti-inflammatoire pour soulager son chien tous les mois. "C'est toute ma vie, je l'ai connu alors que j'étais dehors, forcément une fille dehors, j'avais pas trop confiance ! Avec lui je pouvais dormir n'importe où personne ne pouvait m'approcher, il était vraiment très protecteur. Il a sauvé ma vie, je lui ai sauvé la sienne, je ne compte pas le laisser tomber," explique-t-elle.

L'avenir pour la jeune-fille, c'est maintenant d'avancer, d'oublier ce qui aurait pu lui arriver. Et surtout de s'installer dans son nouvel appartement dont elle prend possession ce lundi : un logement social pour lequel Caroline et l'une de ses amies ont garanti leur soutien financier.