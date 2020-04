Solidarité : des entreprises et des particuliers du Limousin fabriquent des protections contre le covid 19

Face à l'épidémie de coronavirus covid 19 et à la pénurie de matériel en France, les initiatives se multiplient pour fabriquer du matériel de protection. Notamment en Limousin où entreprises et particuliers s'organisent face au virus, que ce soit en Creuse, en Haute-Vienne ou en Corrèze.

On n'est jamais mieux servi que par soi même ! Comme dans de nombreuses régions françaises, des entreprises et des particuliers du Limousin se mobilisent et s'organisent pour fabriquer du matériel de protection face à l'épidémie de coronavirus covid 19. En Corrèze par exemple, l'entreprise Complast Design basée à Brive a réorienté toute sa production vers la fabrication de plexiglas de protection à destination des commerçants et des grandes surfaces. Ils ont déjà livré une cinquantaine d'entreprises autour de Brive et jusque dans le nord du Lot.

La société Complast Design fabrique des protections pour les commerçants et les grandes surfaces - Loïc Morales

Alors que les fournisseurs parisiens ne livrent plus la matière première, le gérant Loïc Morales s'est mis d'accord avec des grandes enseignes de bricolage du bassin de Brive pour récupérer le nécessaire. Tout le monde faisant un effort sur les prix pour que tout cela soit le moins cher possible :"Les grandes enseignes ont joué le jeu au niveau des tarifs. Et nous, on continue de jouer le jeu avec des tarifs très réduits. Le but, c'est vraiment la santé. Aujourd'hui, on ne fait que ça. On ne vient pas à l'atelier pour faire autre chose. On essaye de continuer tous ensemble, dans la même logique, en gardant l'esprit gaillard."

Et des exemples comme celui là, il y en a désormais plusieurs dizaines en Limousin. Un groupe Facebook s'est d'ailleurs constitué. Baptisé "Makers du 87 et du 23", il vise à agréger les détenteurs d'imprimantes 3D pour fabriquer gratuitement des visières de protection (à écouter l'interview ci-dessous). Depuis samedi dernier, les membres du groupe ont déjà fabriqué 60 visières distribuées à des professionnels de la santé. Mais tous ceux qui en auraient besoin peuvent faire une demande via un formulaire en ligne. Sachant qu'un groupe Facebook similaire existe en Corrèze.

Thomas Joubert est l'administrateur de la page Facebook "Makers contre le covid 87&23 Copier

En Creuse, un ancien ingénieur a eu la même idée et s'est aussi lancé, dans son coin. A Crocq, Jean-François Carrazé, ancien ingénieur chez Dassault Aviation et Smoby, a mis au point des masques avec visière qu’il fabrique sur son imprimante 3D. « Vous savez, sur internet on trouve des dizaines de modèles, j’en ai sélectionné un que j’ai redessiné comme il faut, à ma façon, et maintenant on peut en monter (des masques) très facilement. C’est fiable, ceux qui les utilisent me disent qu’il n’y a aucun problème. »

Etes-vous prêts à imprimer (3D) des masques ?

Jean-François Carrrazé a déjà "recruté" deux autres possesseurs d’imprimante 3D. Leurs machines tournent 24h/24. « Les bandeaux qui servent d’armatures aux masques-visière pèsent 30 grammes. On a des bobines de fil plastic d’un kilo. Je viens de commander neuf bobines, donc j’ai de quoi faire. » S’il y a des gens intéressés pour fabriquer les bandeaux, il est prêt à diffuser ses fichiers de conception. Il suffit de lui envoyer un mail : masques.creuse@gmail.com L’ancien ingénieur s’est aussi lancé dans la conception / fabrication de masques filtrants qui pourraient faire penser à des FFP2 utilisés notamment dans le domaine médical.

Une autre initiative très intéressante, celle de l'Association Limousine des professionnels des Technologies de l'information et de la communication (Aliptic). Pour s'y retrouver plus facilement et faciliter la mise en relation, elle a décidé de recenser les entreprises qui peuvent aider face au covid 19 en Limousin. La liste des entreprises est à retrouver sur le site internet de l'Aliptic. Pour chacune des 21 sociétés déjà référencées, il y a un descriptif du domaine dans lequel elle peut aider, et un contact téléphonique. En Limousin, la solidarité est bien en marche.