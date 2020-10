Solidarité : des jeunes chambériens lancent une collecte d’objets pour les victimes des intempéries

Face aux images du passage de la tempête Alex, les adolescents d’Emergence et de la prépa apprentissage de la Fondation du Bocage, ont voulu s’engager pour soutenir les victimes des intempéries du week-end dernier.

Il faut du matériel en bon état et propre - La Fondation du Bocage

Ces jeunes misent sur la générosité des Chambériens pour organiser une grande collecte de vêtements, jouets, livres, couverture, produits d’hygiène et ménager, aliments (uniquement non périssable et sans cuisson), lampes torches et bougies.

Ils ont déjà reçu des dons de vêtements pour enfants, des jouets ainsi que des couvertures et des produits d'hygiènes féminins.

Emmy, Camille et Pablo attendent vos dons pour les sinistrés de la tempête dans les Alpes-Maritimes © Radio France - Anabelle Gallotti

Pour ces jeunes, c'est un projet pédagogique et solidaire Copier

Comme les besoins des sinistrés des intempéries est urgent, plusieurs jeunes et leur encadrants partiront dès vendredi, en direction de Nice et des points de collecte pour répartir les dons.

La collecte commence aujourd’hui, mardi 6 octobre jusqu’à vendredi 9 octobre avant 9h30.

Il faut déposer les dons à Emergence ou à l’accueil de la Fondation du Bocage, au 340 Rue Costa de Beauregard, à Chambéry.

Vendredi matin à 10h, les jeunes prendront la route en direction de Nice et des points de collecte, pour répartir les dons.

Le service Emergence est un service de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de la Fondation du Bocage. Il assure un accompagnement éducatif en vue d'une inclusion scolaire et / ou une formation professionnelle. En fonction du parcours du jeune, un projet d'action individualisé est établi, évalué et réactualisé selon les besoins. Il dispose de 20 places en accueil de jour, pour des jeunes de 12 à 18 ans.

"Ce projet donne une énergie folle à tout le monde" Copier