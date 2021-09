Solidarité : Des meubles gratuits pour les étudiants à Reims

Des tables, chaises, meubles télé, tables basses, mais aussi micro-ondes ou vaisselle, les meubles s'entassent dans l'une des salles de la Ligue de l'enseignement de la Marne. Ce jeudi 9 septembre, de 12h à 17h, ces meubles seront installés dans le jardin de la Ligue afin de reconstituer un logement et les étudiants qui le souhaitent pourront récupérer ce dont ils ont besoin. "Ils prendront ce qu'ils veulent, mais c'est un geste de solidarité donc l'idée est de prendre ce qui leur sera vraiment utile", précise Claire Dauphin, chargée de mission jeunesse à la Ligue de l'enseignement de la Marne.

Tous les meubles sont d'occasion, certains ont été donnés à la Ligue, d'autres trouvés dans la rue ou collectés grâce à une application de dons entre particuliers : "A chaque fois on explique aux donateurs ce que va devenir son meuble", explique Claire Dauphin, "Et du coup certains nous demandent ce dont on a besoin, pour nous aider, donc on a encore beaucoup d'objets à récupérer".

C'est ce jardin, celui de la Ligue de l'enseignement de la Marne, qui servira de lieu d'exposition des meubles pour les étudiants © Radio France - Aurélie Jacquand

Claire Dauphin et un de ses collègues de la Ligue de l'enseignement de la Marne © Radio France - Aurélie Jacquand

Une vie étudiante de plus en plus chère à Reims

Mi-août, le syndicat étudiant UNEF publiait une enquête sans équivoque qui faisait de la ville de Reims l'une des cinq villes universitaires de France où le coût de la vie étudiante augmente le plus cette année. Une hausse de 3,92% et même 4,49% pour le loyer moyen mensuel (4ème plus forte augmentation en France).

Ce sont notamment ces chiffres qui ont poussé la Ligue de l'enseignement à agir : "Comme il y a déjà des associations qui offrent de l'aide alimentaire, vestimentaire, ou sanitaire, on a choisi un autre créneau", dit Claire Dauphin. Et si les meubles venaient à manquer, ce jeudi dans le jardin de la Ligue de l'enseignement de la Marne, les étudiants pourront s'inscrire sur une liste : "Ils nous disent de quoi ils ont besoin et dès que l'on trouve, on les appelle", conclut-elle.