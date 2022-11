Solidarité : Emmaüs Connect lance un appel aux dons aux entreprises et aux collectivités

Plus d'une personne sur deux a renoncé à s'équiper d'un ordinateur ou d'un téléphone au cours des 12 derniers mois dans le Grand Est selon une étude réalisée par Emmaüs Connect, qui propose du matériel à bas prix et des formations numériques aux personnes en situation de précarité. L'association lance donc un appel aux dons aux entreprises et aux collectivités.

Des équipements revendus à un prix solidaire

LaCollecte.tech récupère et reconditionne les smartphones, ordinateurs et autres tablettes dont les entreprises et collectivités n'ont plus besoin. Le matériel est ensuite distribué à des structures de l'action sociale. Il y est revendu à prix solidaire à des personnes en situation de précarité. Grâce à ce matériel solidaire, le tarif pour s'équiper baisse en moyenne de 80% pour un ordinateur et de 66% pour un smartphone.

L’ancien matériel informatique est récupéré sur site en Alsace. Les partenaires de LaCollecte.tech se chargent du tri a posteriori et de l’effacement des données. L'entreprise donatrice reçoit aussi un reçu fiscal pouvant ouvrir droit à une réduction d'impôt. L'objectif est de récupérer 400 équipements en Alsace, un millier dans le Grand Est. Dans la grande région, 330.000 ordinnateurs sont mis au rebus chaque année.

Pour proposer un don, rendez-vous sur LaCollecte.tech.