Solidarité : en Alsace, une grande collecte de "boîtes de Noël" pour les plus démunis

Du chocolat, des gants bien chauds, une carte de vœux, un bon livre, le tout calé dans une boîte à chaussures et le tour est joué : en Alsace, de nombreux particuliers composent des colis cadeaux pour les plus démunis. Un maillage d'associations et de commerçants se charge de la collecte.