Solidarité en Bourgogne : offrez un panier à 50 euros pour aider les étudiants

Les Experts-Comptables de la région Bourgogne Franche-Comté se mobilisent contre la précarité étudiante. Ils sollicitent leur collaborateurs et clients et aussi tous les donateurs qui souhaiteraient adhérer à cette opération de solidarité.

Dans la pratique, chaque donateur achète un ou plusieurs paniers d’une valeur unitaire de 50 € et adresse son chèque, libellé à l’ordre du Secours populaire français, « Opération précarité étudiante », à l’ordre régional des Experts-Comptables - 5 place du Rosoir - BP 50956 – 21009 DIJON CEDEX.

Un reçu fiscal sera envoyé par le Secours populaire leur permettant de bénéficier d’une déduction fiscale au titre du mécénat.

Pour les étudiants de Bourgogne, la distribution des colis alimentaires et d’hygiène se fera le jeudi 1er avril de 9 à 17 heures, au « Délirium » du 5 place François Rude à Dijon.

Le recensement des étudiants bénéficiaires se fait en partenariat avec l’Université de Bourgogne et les deux associations étudiantes FEBIA et EPI’CAMPUS, ainsi que les lycées du Castel à Dijon, Saint Bénigne à Dijon et Mathias à Chalon-sur-Saône et BSB.

Au-delà de cette originale action de solidarité, pour aider les étudiants en situation de précarité le Secours populaire a besoin de vos dons financiers.