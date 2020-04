Solidarité en Côte-d'Or : le secours populaire de Saulieu poursuit l’aide alimentaire malgré le confinement

Des renforts venus de Dijon

La petite équipe de bénévole du comité de Secours Populaire d Saulieu, avait l’envie de ne pas suspendre l’aide alimentaire en faveur des plus démunis du canton, mais confinement oblige, les disponibilités en bénévole n’étaient pas suffisantes (âges et éloignement de Saulieu), et le local habituel n’était pas adapté pour appliquer les consignes de distance de sécurité entre les personnes.

La distribution de l'aide alimentaire du Secours Populaire - Secours Populaire

La secrétaire générale du comité a donc fait appel à la fédération de Côte-d’Or qui a aussitôt décidé d’envoyer trois bénévoles de Dijon (tous volontaires) pour assurer la distribution dans des conditions optimales de sécurité, aussi bien pour les bénévoles que pour les personnes accueillies.

Distribution en plein air

Ce mercredi 15 avril, la distribution s’est déroulée sur le parking du centre social. 26 familles sont venues retirer leur colis. Toutes les personnes et familles qui n’auraient pu venir, peuvent prendre contact avec le comité au 06 76 37 83 74

La municipalité de Saulieu a prêté des barrières afin d’aider au respect des distances de sécurité.

Un appel aux dons et aux bonnes volontés

Les moyens financiers sont mis à rudes épreuves par la fermeture de la boutique de la solidarité et l’annulation de la prochaine braderie, dans ces moments difficiles pour l’association et particulièrement pour les plus démunies, le secours populaire a besoin de vos dons financiers !

Le comité de Saulieu a aussi besoin de renforcer son équipe de bénévole, si vous avez envie et avez un peu de temps à donner, prenez contact avec le comité !