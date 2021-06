Solidarité en Côte-d'Or : le secours populaire organise une braderie le 12 juin à Chevigny-Saint-Sauveur

Dans le but de faire vivre la solidarité les bénévoles du comité de Chevigny-Saint-Sauveur, organisent le samedi 12 juin une braderie sur la place de la liberté. Vous pourrez y trouver des vêtements, des chaussures, des bijoux, des livres et divers gadgets.

Devant l’inquiétante montée de la précarité, le comité de Chevigny du Secours populaire organise une grande braderie le samedi 12 juin place de la Liberté à Chevigny-Saint-Sauveur près de Dijon. Vous y trouverez essentiellement des vêtements et des chaussures, mais aussi des bijoux, des livres et différents gadgets et bibelots. Le Secours populaire a besoin de moyens supplémentaires pour financer ses nombreuses actions de solidarité. C'est pourquoi, l'association lance aussi un appel au don sur le site internet du Secours populaire

Pour faire face aux nombreuses demandes d’aide alimentaire sur son territoire, le comité de Chevigny-saint-Sauveur organise aussi régulièrement des collectes alimentaires auprès du public.