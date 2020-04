Solidarité et initiatives : Aidez nos héros du quotidien

Première initiative... Elle provient de Joey Zillinger.

Cet homme est Directeur Artistique/Graphiste pour le secteur de l'industrie du divertissement (affiches de cinéma, pochettes de disque, etc..) et artiste street-art. Dès le début du confinement, il a commencé à réfléchir à une manière de se rendre utile...

Je me suis dit que je ne pouvais pas rester les bras croisés et que je devais faire quelque chose, puisque si la communication visuelle et la rue sont mes terrains de jeux favoris (en vrai, je ne sais faire que ça !), _il fallait communiquer et sensibiliser_.

C'est ainsi qu'il a commencé à imprimer quelques affiches pour les coller sur les murs de Paris... Mais cette action n'était surement pas suffisante à ses yeux. C'est donc aujourd'hui par le biais de Kiss Kiss Bank Bank qu'il propose une série d'affiche intitulée HEROES afin d'aider nos soignants et nos héros du quotidien. Il propose ainsi 9 affiches au choix. Toutes ont été créées à l'occasion de cette crise sanitaire dramatique.

Aidez nos héros Français - Joey Zillinger

Chaque affiche est proposée en plusieurs formats.

1er format : 30 x 40 cm

Second format : 50 x 70 cm

Elles sont imprimées sur un papier haut de gamme, sont numérotées avec un certificat d'authenticité.

Aidez nos hôpitaux, nos soignants, nos héros du quotidien et recevez une page d'histoire ! Oui ! Le monde entier vit un moment historique. _Aidez les soignants en vous offrant une page d'histoire_. Quand vos petits enfants vous demanderont : "dit, c'est quoi cette affiche ?", vous aurez beaucoup de choses à leur raconter (bon, ok, peut-être pas tout, hein ?).

8 affiches internationales Heros (hors France) - Joey Zillingers

Les bénéfices de cette campagne serviront, par exemple, à l'achat de matériel (masques, sur-blouses, gants, etc..), à de la garde d'enfants pour les soignants, à la livraison de repas ou encore à la location d'appart-hôtels...

Pour pré-commander votre affiche et participer... Cliquez ICI

Autre initiative... plus gourmande celle-là...

Cyril San Nicolas est un commerçant bordelais et même un Maître Artisan Pâtissier Chocolatier. Il détenait une boutique en centre-ville de Bordeaux depuis plus de 20 ans. Au moment du confinement dû au Covid-19, il a été forcé de fermer sa boutique et entre temps il a réussi à vendre son commerce.

C'est ici qu'une initiative intéressante est née. Il a décidé de se réinventer pour continuer à pratiquer son activité de pâtissier. Cyril San Nicolas a ainsi lancé un groupe Facebook "Cours de pâtisserie" au début du confinement. Et il remporte un évident succès. Les chiffres sont là pour témoigner de l'engouement de ce groupe puisqu'il compte maintenant 1500 membres (et plus de 15000 followers sur instagram).

Ces cours permettent aux girondins confinés de s'entraîner à la maison et de trouver une occupation utile !

Enfin... n'oublions pas le fonds d'urgence pour les bordelais les plus précaires.

fonds d'urgence : agissons vite - ville de Bordeaux

Il prend la forme d'un appel aux dons. Bordeaux lance une collecte auprès des particuliers pour aider les Bordelais les plus fragiles. Vos dons seront versés à des associations pour des aides de première nécessité : alimentation et hygiène.

Toutes les infos ICI