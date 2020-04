Solidarité et initiatives en Gironde : Les confits nés pour le personnel soignant !

Première initiative... "Tous unis avec nos anciens" !

Elle concerne donc nos ainés. Durant le confinement il est difficile (et même impossible bien souvent) de rendre visite à nos séniors. Une startup bordelaise a peut-être trouvé la solution pour rendre cet isolement moins traumatisant... Flexilivre a ainsi décidé d'offrir 1000 albums photos personnalisés à destination des personnes qui vivent dans les maisons de retraite.

Tous unis avec nos anciens - Flexilivre

Comment ça marche ? Comment s'y prendre ?

Vous allez sur le site : flexilivre.com

1. Créer son album (choisir un album 21x15cm avec 16 pages maximum)

2. Lors de la commande, saisir dans un EHPAD ou une maison de retraite

3. Utiliser le code suivant : ONTAIME (dans la limite de 1 000 albums pendant la période de confinement).

Plus que jamais, le moindre petit geste devient un vrai acte de générosité. Nos ainés sont coupés de leurs proches et ce genre de support est idéal. Les spécialistes de l'accompagnement des personnes âgées sont unanimes, le rapport à l'image est essentiel. Une photo, un livre qui raconte en images la vie d'une famille permet de garantir une certaine forme mentale et psychologique.

... Toujours à propos de livres photos ou... de calendriers cette fois-ci... Une autre initiative... Les "Confits-nés" !

Le fameux calendrier - Confits nés

Depuis le mois d'avril, la team "Les Confits Nés" se bat pour aider les personnels soignants. Elle est composée de Christophe Didelot, Jean-Philippe Walser, Jérôme Julien, Michael Guedg, Olivier Lagniez et Stéphane Mangin (pâtissiers, chefs et/ou grands passionnés de cuisine). Ils habitent un peu partout en France. Ce groupe (que l'on peut retrouver sur le réseau social Facebook) vient de créer un calendrier dont les fonds seront entièrement reversés au corps médical. Le but est clair. Il veut apporter un soutien. Les calendriers en question sont imprimés et n'attendent que vous !

Le calendrier est vendu 15€. Sur cette somme, 5€ servent à la fabrication, 3€ pour l'envoi et les 7€ restant sont versés aux associations pour le personnel soignant de France. A ce jour une vingtaine de calendriers ont été vendus. Pour commander votre calendrier : rendez-vous ICI

Enfin... intéressons-nous à un appel aux dons pour aider les étudiants.

A l’heure où de nombreuses initiatives se sont lancées pour soutenir les actions du CHU de Bordeaux et de l’université de Bordeaux, les deux établissements se sont coordonnés afin de lancer un appel de fonds pour soutenir la Recherche et accompagner les étudiants via la Fondation Bordeaux Université.

Aidons les étudiants pendant cette période de confinement - Université de Bordeaux CHU

Il faut dire que la situation est délicate pour les étudiants. Certains sont en situation de précarité car ils ont perdu leur travail d'appoint. Ils ne peuvent plus payer leur loyer et ont des difficultés également pour se nourrir. Cette collecte est faite pour les aider à s'en sortir.

Plus de 40 000 euros ont été récoltés mais il en faut plus ! Soyons solidaires ICI