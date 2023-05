Solidarité : France Bleu Poitou fait un don de matériel aux Restos du Coeur de la Vienne

De gauche à droite : Patrick Gounot, responsable départemental adjoint des Restos du Coeur de la Vienne, la présidente Sylvie Moriceau et Thierry Robin, informaticien de l'association.

Après le déménagement dans ses nouveaux locaux au 313 avenue de Nantes à Poitiers, France Bleu Poitou disposait de matériels non utilisés et néanmoins opérationnels. Pour ne pas les jeter, votre station s’est alors rapprochée des Restos du Cœur de Vienne pour lui faire don de ce matériel. Ce lundi, les responsables de l’association, dont sa présidente départementale Sylvie Moriceau, ont ainsi récupéré 7 grands écrans d’ordinateurs 22”, des claviers et des souris.

“Merci à France Bleu Poitou ! Ces écrans qui seront répartis dans les accueils de certains centres, vont apporter un vrai confort de travail pour les bénévoles” a souligné la présidente Sylvie Moriceau. Dans la Vienne, ils sont 500 bénévoles à apporter leur aide aux Restos du Cœur qui comptent 17 centres de distribution fixes, un camion itinérant, un accueil de jour, un chantier d’insertion et une structure d’hébergement. oit

"Ce sera un vrai confort de travail pour les bénévoles" : Sylvie Moriceau, présidente des Restos du Coeur 86 © Radio France - Régis Hervé

France Bleu Poitou a aussi donné du matériel au collège Joséphine Baker de Vouneuil-sous-Biard, en occurrence une table de studio et une console de mixage qui serviront à la création d’une web-radio dans l’établissement. Enfin, du mobilier utilisé dans les anciens locaux du boulevard Solférino, a également été cédé à l’EPF, l’Etablissement Public Foncier, repreneur de ces locaux. Des actions qui s’inscrivent pleinement dans le cadre de la politique RSE (Responsabilité sociale et environnementale) du groupe Radio France.